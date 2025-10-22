Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty vận tải biển báo lãi 'khủng' bất ngờ

22-10-2025 - 09:18 AM | Doanh nghiệp

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 2.147 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, Mã CK: VOS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 với doanh thu 849,7 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 lỗ 14 tỷ đồng.

Công ty cho biết, ﻿doanh thu 9T/2025 giảm so với 9T/2024 chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động thương mại khi doanh thu thương mại chỉ đạt 650 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2024 là 2.254 tỷ đồng.

Doanh thu 9T/2025 giảm so với cùng kỳ còn do công ty đã trả tàu dầu Đại An ngày 24/3/2025, tàu hóa chất Đại Hưng ngày 21/3/2025 cho chủ tàu và bán tàu Vosco Star cuối T7/2025 (so với cùng kỳ năm 2024 giảm thêm tàu đầu Đại Minh bán tháng 5/2024 với doanh thu và lợi nhuận bán tàu khoảng 400 tỷ đồng)﻿.

Trong khi đó, công ty có nhiều tàu lên đà/sửa chữa định kỳ dài ngày, không có doanh thu và Công ty vẫn phải chịu chỉ phí ngày tàu, gồm các tàu Vosco Sky, Vosco Unity, Vosco Starlight, Đại Thành, Lucky Star và Fortune Freighter.﻿

