Công ty Việt Nam khai thác loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng: Báo lãi hàng trăm tỷ đồng quý thứ 3 liên tiếp

22-10-2025 - 22:05 PM | Doanh nghiệp

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 59 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt trên 173 tỷ đồng, tăng khoảng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 148 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 59 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp công ty báo lãi hơn 100 tỷ đồng, tăng mạnh so với giai đoạn trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 606 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước (248 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng, tăng 231% so với mức 127 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.﻿

Công ty Việt Nam khai thác loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng: Báo lãi hàng trăm tỷ đồng quý thứ 3 liên tiếp- Ảnh 1.

9 tháng đầu năm, doanh thu chủ yếu đến từ mặt hàng kim loại Antimony xuất khẩu với 597 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ. Doanh thu từ Antimony tiêu thụ trong nước là 9,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch đầu năm, đến hiện tại, công ty đã vượt hơn 50% doanh thu và gấp đôi lợi nhuận trước thuế. ﻿

Được biết, Antimon là khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.

Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon.﻿

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 22/10/2025, cổ phiếu HGM﻿ có giá là 299.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn 3.700 tỷ đồng.﻿

DN Việt khai thác loại khoáng sản "1 vốn 5 lời" chuyên dùng cho quốc phòng, pin có 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng 3 chữ số, cổ phiếu tăng gấp 6 lần trong 1 năm

Phụng Tiên

