Coteccons lên kế hoạch chào bán 1.400 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9%/năm

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết về thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025.

Theo đó, Coteccons dự kiến sẽ chào bán trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất dự kiến 9%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Coteccons sẽ chào bán trái phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bằng phương thức phát hành ra công chúng thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Coteccons sẽ sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của công ty. Chi tiết mục đích sử dụng như sau:

Nguồn: CTD

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quy định.

Trong một diễn biến khác, mới đây Coteccons đã công bố bản Trích yếu Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài của công ty.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến đầu tư ra nước ngoài bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. Tên dự án là thành lập mới công ty con của Coteccons để thực hiện các hoạt động liên quan đến đầu tư và xây dựng.

Mục tiêu chính gồm hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ xây dựng. Hình thức đầu tư vốn ra nước ngoài là 100% bằng tiền mặt, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu của Coteccons.

Liên quan đến hoạt động của công ty, ngày 20/10/2025 tới đây, Coteccons sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường (ĐHĐCĐ) niên năm tài chính 2025 bằng hình thức trực tuyến.

Thành phần tham dự gồm các cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/9/2025.

Tại cuộc họp, Coteccons sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 700 tỷ đồng.

Đồng thời, trình cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ từ hơn 1.036,3 tỷ đồng lên hơn 1.087 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2026) - 2027 (1/7/2026 - 30/06/2027) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.