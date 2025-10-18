CSGT bắt đầu đợt cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, tập trung buổi trưa và tối

Ngày 18/10, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân, đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc.

Trưa cùng ngày, các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy.

Ghi nhận tại Đội CSGT đường bộ số 6, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng, cho biết đơn vị triển khai 7 tổ công tác trên các tuyến đường do đơn vị phụ trách, tập trung kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy và xe đạp.

Tại nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm), tổ công tác phát hiện tài xế Nguyễn T.L. (SN 1981, quê Ninh Bình) lái xe máy BKS 29Y9-76xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,427 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168/2024.

Làm việc với CSGT, tài xế L. cho biết vừa uống hai cốc bia “giải nhiệt” sau khi lao động vất vả. “ Tôi chủ quan nghĩ chỉ uống hai cốc thì vẫn có thể lái xe về nhà, không ngờ mức vi phạm lại cao như vậy,” ông L. nói.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đối với anh L. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Theo quy định, anh L. bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Tổ công tác lập biên bản với tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Đến 14h cùng ngày, riêng 7 điểm kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) ghi nhận 42 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định.

Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ; tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho tài xế.

CSGT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối.

Theo kế hoạch, CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các lực lượng khác triển khai kế hoạch.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, các đơn vị trên địa bàn sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.

Trưa cùng ngày, nhiều người dân tại Hà Nội cho biết họ bắt gặp nhiều điểm kiểm tra nồng độ cồn trên đường phố Hà Nội.

"Vi phạm nồng độ cồn rất nguy hiểm, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. Khi camera AI đã có thể xử lý các hành vi khác dễ dàng quan sát bằng mắt thường, việc tăng cường kiểm soát nồng độ cồn chắc chắn sẽ khiến các lái xe nâng cao ý thức và người dân yên tâm hơn khi ra đường" , một người dân chia sẻ.