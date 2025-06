CTCK điểm tên các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ chiến dịch truy quét hàng giả và siết chặt quản lý thuế

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI nhận định số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 5 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. SSI Research tin rằng với xu hướng phục hồi của 2 tháng gần đây, GDP quý 2/2025 đang hướng tới mức tăng trưởng khoảng 7,5% so với cùng kỳ, thậm chí có thể cao hơn, nếu số liệu tháng 6 có mức tăng trưởng đột biến.

Đặc biệt, tiêu dùng nội địa duy trì đà tăng trưởng hai con số bắt đầu từ tháng 4, trong đó tiêu dùng dịch vụ vẫn tăng trưởng tốt hơn tiêu dùng hàng hóa. Mặc dù xuất hiện các lo ngại tác động ngắn hạn từ chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái cũng như việc bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh số trên 1 tỷ đồng, song SSI Research cho rằng những tác động này chỉ mang tính ngắn hạn. Trong thời gian tới, các biện pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh sẽ tiếp tục được triển khai, bao gồm cả việc dự kiến thông qua Luật kinh doanh cá thể vào kỳ họp Quốc hội tháng 10/2025.

Báo cáo phân tích chỉ ra rằng chiến dịch chống hàng giả đang đẩy nhanh quá trình dịch chuyển từ kênh thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại. Gần đây các cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá đường dây sản xuất các mặt hàng tiêu dùng giả như sữa, thuốc, mỹ phẩm. Điều này dấy lên lo ngại về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, do đó thúc đẩy người tiêu dung tìm tới các điểm bán hàng tin cậy thông qua kênh hiện đại. Các chuỗi nhà thuốc và siêu thị hiện đại được cho sẽ hưởng lợi chính từ việc triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả.

Mặt khác, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP từ 1/6/2025 các hộ kinh doanh phải trang bị thiết bị để xuất hóa đơn khi bán hàng, do đó giảm thiểu tình trạng trốn thuế. Một số hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động do chưa thích nghi được với các thủ tục pháp lý mới. Những hộ kinh doanh còn lại phải đóng thuế cao hơn và có thể sẽ phải tăng giá bán ra cho người tiêu dùng cuối cùng, do đó thu hẹp chênh lệch giá bán giữa kênh truyền thống và kênh hiện đại, và thúc đẩy người tiêu dung chuyển sang mua sắm tại kênh hiện đại. Các chuỗi siêu thị hiện đại hưởng lợi chính từ việc tăng cường thu thuế từ hộ kinh doanh.

Đồng thời, thương mại điện tử cũng tạo môi trường lành mạnh cho doanh nghiệp chính thống. Theo Luật sửa đổi số 56/2024/QH15, từ ngày 1/4/2025 các sàn giao dịch TMĐT sẽ phải khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng của mình. Như vậy, các shop kinh doanh hàng xách tay, hàng không kê khai thuế đầy đủ trên sàn thương mại điện tử sẽ phải đóng thuế cao hơn, qua đó thu hẹp chênh lệch giá so với các doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ.

Cũng theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg từ ngày 18/2/2025 hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh giá trị dưới 1 triệu đồng/đơn sẽ bị áp thuế VAT thay vì miễn thuế VAT như trước. Những sản phẩm có giá trị dưới 1 triệu đồng chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện điện thoại và hàng gia dụng nhỏ. Đồng thời, từ 1/4/2025, Shopee và Tiktok Shop (2 sàn thương mại điện tứ lớn nhất tại Việt Nam với tổng thị phần trên 90% trong 2024) đồng loạt tăng phí cho người bán.

Với những điều kiện trên, SSI Research đánh giá các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại sẽ được cạnh tranh một cách công bằng hơn và đỡ phải cạnh tranh gay gắt về giá hơn. Các doanh nghiệp có thể hưởng lợi nhờ những thay đổi trên bao gồm Thế giới Di động (MWG), FPT Retail (FRT), Digiworld (DGW) và chuỗi Winmart của Masan (MSN).

Dù vậy, SSI vẫn lưu ý rủi ro liên quan tới thuế quan và tỷ giá trong tương lai. Hiện các vòng đàm phán liên tục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã góp phần củng cố kỳ vọng rằng mức thuế đối ứng áp dụng sẽ không quá cao. Trong khi đó, áp lực tỷ giá gia tăng trong thời gian gần đây vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể đến lạm phát, chủ yếu nhờ xu hướng giảm của giá hàng hóa cơ bản trên thị trường quốc tế.