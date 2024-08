CTCK dự báo Bách Hóa Xanh có thể lãi trên 500 tỷ, đẩy lợi nhuận ròng Thế Giới Di Động tăng trưởng 2.360% trong năm 2024

Sau 2 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng với triển vọng tích cực khi chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) phục hồi từ nền thấp và chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) bắt đầu mở rộng sau khi vượt điểm hoà vốn.

Chứng khoán KB (KBSV) dự báo ngành hàng ICT&CE của MWG sẽ có sự phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm, nâng tổng doanh thu chuỗi TGDĐ/ĐMX trong năm 2024 đạt 87.111 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ (1) PMI tăng vượt mức 50 trong quý 2/2024; (2) Thu nhập người dân cải thiện qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nhờ tăng lương tối thiểu; (3) Chu kỳ thay thế điện thoại, máy tính xách tay và máy tính bảng quay trở lại cuối 2024.

7 tháng đầu năm, chuỗi TGDĐ đã giảm 43 cửa hàng, ĐMX giảm 150 cửa hàng. Tại cuộc họp nhà đầu tư quý 2/2024, lãnh đạo MWG cho biết doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất việc đóng các cửa hàng TGDĐ và ĐMX. Kết quả, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng của TGDĐ/ĐMX đạt khoảng 2,4 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

KBSV dự báo, trung bình doanh thu/cửa hàng/tháng của 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX sẽ duy trì ở mức khoảng 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 16.989 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ trong năm 2024 do chiến lược tái cấu trúc phát huy hiệu quả trong đó mảng điện thoại sẽ hồi phục tốt hơn thay cho mảng điện máy đã cả thiện mạnh trong nửa đầu năm.

Công thức thành công được kiểm chứng với Bách Hóa Xanh

Trong khi ngành hàng ICT&CE đang hồi phục, MWG đón nhận tin vui khi BHX chính thức có lãi gần 7 tỷ trong quý 2. Doanh thu bình quân trên cửa hàng đạt 2,1 tỷ đồng trong tháng 6, tăng 44,8% so với cùng kỳ 2023 và tiếp tục được duy trì sang tháng 7 với hai ngành hàng tươi sống và FMCGs là động lực tăng trưởng chính.

Điều này bước đầu khẳng định việc tái cấu trúc BHX chuyển đổi sang mô hình mini market là sự lựa chọn đúng đắn. KBSV ước tính doanh thu năm 2024 của BHX tăng trưởng 31,8% so với cùng kỳ, đạt 41.952 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 521 tỷ đồng với chiến lược ưu tiên tối ưu chi phí trên một cửa hàng và nhân rộng số lượng cửa hàng sau khi có lãi.



Trên thực tế, BHX không giấu tham vọng tiếp tục mở rộng hệ thống ngay sau khi chính thức có lãi. Chuỗi tạp hóa của MWG dự kiến sẽ mở mới 7 cửa hàng tại tại 4 tỉnh, thành là TP. Hồ Chí Minh (3 cửa hàng), Long An (1 cửa hàng), Bình Dương (1 cửa hàng) và Đồng Nai (2 cửa hàng) thời gian tới.

Với sự mở rộng của BHX cùng đà phục hồi trên nền thấp của mảng ICT&CE, KBSV dự phóng doanh thu thuần năm 2024 của MWG đạt 133.964 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.128 tỷ đồng, tăng 2.360% so với năm 2023. Con số cao hơn nhiều so với kế hoạch mà MWG đề ra nhưng là có cơ sở khi nửa đầu năm doanh nghiệp này đã gần hoàn thành kế hoạch năm.