CTCK dự báo lợi nhuận loạt ngân hàng lớn, bất ngờ với Techcombank

Trong giai đoạn thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ từ dưới 1.100 lên vùng đỉnh 3 năm gần 1.370 điểm, nhóm cổ phiếu ngân hàng dù không có sóng ngành nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Các cổ phiếu ngân hàng luân phiên hút tiền, làm trụ đỡ giúp thị trường vững vàng trước các nhịp rung lắc. Thậm chí, một số cái tên như STB, TCB, MBB còn vượt đỉnh.

Mùa báo cáo tài chính quý 2 đang đến gần và nhóm ngân hàng chắc chắn vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán NHSV đã đưa ra dự báo về lợi nhuận của một số ngân hàng lớn, với những con số có thể gây bất ngờ.

Với Sacombank , NHSV dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) của ngân hàng trong quý 2 có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng mạnh 38% svck 2024 và tăng nhẹ 4% so với quý trước. LNST cả năm 2025 được dự báo đạt hơn 12.300 tỷ, tăng 22% so với năm 2024.

Trong đó, thu nhập lãi thuần cải thiện ~15% svck 2024 với dự báo tăng trưởng tín dụng đạt ~8% đến hết quý 2 và NIM giảm nhẹ ~5 đpt so với quý trước (do áp lực chi phí vốn gia tăng) nhưng vẫn cao hơn đáng kể svck 2024 (+10 đpt). Chi phí hoạt động dự báo sẽ chỉ tăng nhẹ 2% svck 2024 với CIR duy trì ở mức 50%. Chi phí dự phòng dự kiến trích lập khoảng 300 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý trước nhưng thấp hơn đáng kể so với mức trích lập cao cùng kỳ năm trước.

Với MB , NHSV dự phóng LNST của ngân hàng sẽ tăng nhẹ 7% svck 2024 nhờ tín dụng tăng mạnh trong quý 2, đưa tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2025 lên mức 10-12% (cao hơn so với mọi năm) nhưng NIM tiếp tục suy giảm nhẹ so với quý trước (giảm ~10 đpt so với quý trước) và thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ 2024 (-40 đpt).

Chi phí hoạt động dự kiến tăng ~7% với CIR ở mức 30%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến trích lập trên 3.000 tỷ đồng trong quý 2, tăng mạnh svck 2024 và quý trước để bổ sung thêm bộ đệm dự phòng trong giai đoạn tốc độ xử lý nợ xấu được đẩy nhanh, nhằm kìm hãm bớt đà tăng nhanh của nợ xấu sau khi TT02 chính thức hết hiệu lực kể từ cuối năm trước.

Với VietinBank , NHSV dự phóng LNST của ngân hàng sẽ tăng trưởng 14% svck 2024 và 12% so với quý trước, nhờ tăng trưởng tín dụng cải thiện tốt hơn trong quý 2, đưa tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm lên ~9%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ (6,6%). NIM bình quân trong quý 2 dự kiến đi ngang so với quý trước và vẫn đang duy trì ở mức thấp.

Mặt khác, chi phí hoạt động dự kiến tăng nhẹ so với cùng kỳ với CIR ở mức 25%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến trích lập trong quý 2 khoảng 8.000 tỷ đồng, tương đương so với quý trước trong bối cảnh nợ xấu được duy trì ổn định quanh mức 1,5%.

Với VPBank , NHSV dự phóng LNST của ngân hàng trong quý 2 sẽ tăng trưởng khoảng 16% svck và cũng tăng 7% so với quý trước nhờ tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức cao (11-12% trong nửa đầu năm). LNST cả năm 2025 của VPBank được dự báo đạt gần 16.700 tỷ đồng, nhích nhẹ 4% so với năm 2024.

NIM của ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, với mức giảm khoảng 20 đpt so với quý trước trong bối cảnh áp lực cạnh tranh lãi suất huy động trong ngành đang ngày một tăng cao. Chi phí hoạt động dự kiến tăng 15% so với mức thấp cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến trích lập bổ sung thêm 7.500 tỷ đồng trong quý 2 - mức trích lập khá cao so với mặt bằng nhiều quý trở lại đây, trong bối cảnh nợ xấu đang gia tăng mạnh trở lại, đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Với Techcombank , NHSV dự phóng LNST của ngân hàng trong quý 2 sẽ giảm khoảng 10% svck và cũng giảm 6% so với quý trước mặc dù tăng trưởng tín dụng quý 2 vẫn sẽ mở rộng thêm khoảng 4% so với quý trước, đưa tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm đạt khoảng 8%, khá thấp so với cùng kỳ năm trước (12,9%).

NIM bình quân trong quý được dự báo sẽ đi ngang so với quý trước ở mức 3,6%, nhưng giảm mạnh tới 1% svck 2024 do nhu cầu vay thế chấp chậm lại do sự sụt giảm thanh khoản khá lớn từ thị trường bất động sản trong quý 2 vừa qua. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong Q2-2025 ước tính ở mức 1.200 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với quý trước nhưng giảm 28% svck 2024.