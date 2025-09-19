CTCK dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp này có thể tăng 200% trong năm nay nhờ hưởng lợi lớn từ xây cao tốc

Nhiều dư địa tăng trưởng

Tại báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) đánh giá việc giải ngân và hoạt động xây dựng đường cao tốc dự báo mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của năm. Điều này sẽ hỗ trợ sản lượng nhựa đường của Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex (mã: PLC) trong nửa cuối năm.

Trong 8 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã giải ngân 40.800 tỷ đồng, hoàn thành 49% kế hoạch cả năm. Vietcao dự báo hoạt động giải ngân cả năm chỉ đạt 41–42%, đồng nghĩa gần 60% vốn sẽ chuyển sang 2026. Việc chậm giải ngân khiến khối lượng công việc dồn sang năm sau, duy trì nhu cầu xây dựng và nhựa đường ở mức cao trong 2026.

Bên cạnh đó, hoạt động phát triển đường cao tốc cũng là động lực tăng trưởng của PLC. Tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, thêm 656 km từ đầu năm đến nay (56% kế hoạch cả năm). Vietcap ước tính tổng chiều dài hoàn thành trong cả năm 2025 có thể đạt 991 km (84% so với kế hoạch), nâng tổng chiều dài toàn quốc lên khoảng 2.800 km vào cuối năm.

Động lực của các dự án cũng đang được củng cố, với nhiều dự án mới dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm triển khai vào năm 2026. Bộ Xây dựng đã đề ra 18 dự án khởi công trong năm 2025, trong đó 9 dự án đã bắt đầu trước tháng 8 và phần còn lại dự kiến sẽ khởi công vào quý 4/2025. Các dự án này bao gồm các dự án đường cao tốc và hầm lớn sẽ chuyển sang giai đoạn xây dựng vào năm 2026- 2027.

Đồng thời, Thủ tướng đã phê duyệt một danh sách mới các dự án trọng điểm quốc gia vào tháng 8/2025, bao gồm các đường cao tốc mới như Chợ Mới–Bắc Kạn, Bắc Kạn–Cao Bằng, Quảng Ngãi–Kon Tum, và Cà Mau–Đất Mũi, cũng như các dự án mở rộng các tuyến đường hiện có như Hòa Lạc–Hòa Bình và TP.HCM–Trung Lương–Mỹ Thuận. Khối lượng công việc này đảm bảo sự liên tục và tăng tốc của hoạt động vào năm 2026.

﻿LNST năm 2025 có thể tăng trưởng gần 200% so với cùng kỳ

Vietcap dự phóng, sản lượng bán nhựa đường của PLC sẽ đạt 1,6 triệu tấn trong giai đoạn 2025–2029 (+25% so với tổng sản lượng giai đoạn 2020–2024).

Riêng năm 2025, nhóm phân tích Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 126 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ.

Sang năm 2026, Vietcap dự báo lợi nhuận tiếp tục tăng lên 252 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 100%, chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng nhựa đường. Sản lượng bán hàng kỳ vọng tăng 10% trong bối cảnh đầu tư công tại Việt Nam gia tăng và biên lợi nhuận mở rộng 2,2 điểm % nhờ sự cạnh tranh từ nhựa đường Iran giảm và môi trường giá dầu thấp.

Điều này cho phép PLC được hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp hơn trong khi tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn.

Về giá nhựa đường trên thế giới, trong 8T 2025, chênh lệch giá giữa nhựa đường Singapore và Iran đã thu hẹp xuống còn 76 USD/tấn (-48% YoY). Xu hướng này giúp cải thiện vị thế chi phí tương đối của PLC so với hàng nhập khẩu từ Iran, bởi vì PLC phụ thuộc nhiều vào Singapore như một nguồn nhập khẩu chính.

Với nhu cầu về cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng từ năm 2025 trở đi, Vietcap tin rằng PLC có vị thế tốt để tận dụng lợi thế về chi phí này, gia tăng thị phần và phục hồi biên lợi nhuận khi khoảng cách cạnh tranh với các nhà cung cấp từ Iran giảm dần.﻿