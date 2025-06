CTCK ước tính lợi nhuận của 40 doanh nghiệp "hot" quý 2/2025: Vinhomes, Hoa Sen có thể "tăng bằng lần" so với quý trước, FPT Retail bật tăng 280% so với cùng kỳ

Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2025 của 40 doanh nghiệp. Trong đó, SSI dự báo 31 doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước, còn lại 9 doanh nghiệp dự kiến suy giảm lợi nhuận trong quý 2 năm nay.

Cụ thể, các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: FRT, HAH, NT2, STB, HDG, KBC, DGW, GMD, HPG, VPB, MWG, MSN, POW, GVR, DCM, HDB, DPR, FPT, DPM, GAS, TPB, VIB, MBB, OCB, NTP, HSG, CTR, VCB, TCB, SZC.

Các doanh nghiệp có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: BID, VNM, PNJ, VHM, IDC, ACB, MSB, NLG, KDH.

Với FPT Retail (FRT), SSI Research kỳ vọng chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục cải thiện lợi nhuận cùng việc giảm lỗ tại chuỗi FPT Shop là những yếu tố chính đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2/2025, LNST ước đạt 184 tỷ, tăng trưởng 283% so với cùng kỳ năm trước.

SSI Research dự báo Hải An (HAH) sẽ ghi nhận lợi nhuận ở mức 350 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ và tăng 28% so với quý trước, được thúc đẩy nhờ nhiều hợp đồng thuê tàu đang được gia hạn với giá thuê cao hơn 50-60% so với các hợp đồng trước đó. Giá cước giao ngay và sản lượng vận chuyển cũng tăng do hoạt động tích trữ hàng hóa.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của NT2 ước tính đạt từ 200 đến 250 tỷ đồng (tăng từ 64% đến 105% so với cùng kỳ năm trước và gấp 5-6 lần quý trước). SSI dự báo sản lượng điện giảm 12%-17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá điện thị trường (FMP) không thuận lợi. Tuy nhiên, sản lượng hợp đồng (Qc) được phân bổ cao hơn sẽ hỗ trợ lợi nhuận.

SSI Research kỳ vọng Sacombank (STB) sẽ có thể ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng đáng kể trong quý 2/2025 và cải thiện chi phí quản lý, từ đó hỗ trợ đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ cho ngân hàng. Theo đó, LNTT có thể đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+67% svck, +24% so với quý trước).

FPT được dự báo LNST đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+19% svck), chủ yếu nhờ mảng viễn thông và công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng mảng CNTT nước ngoài chưa khả quan do khách hàng quốc tế vẫn thận trọng trong chi tiêu cho CNTT.

Với Kinh Bắc (KBC), SSI Research lợi nhuận quý 2/2025 dự kiến tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hoạt động bán đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Trong mảng bán lẻ, lợi nhuận ròng quý 2/2025 của Thế giới Di động (MWG) dự tăng khoảng 28-37% so với quý 2/2024 lên 1.500-1.600 tỷ đồng trong bối cảnh nhu cầu điện thoại di động cải thiện nhờ chu kỳ thay mới và lợi nhuận mảng bách hóa tăng sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Đối với Hoa Sen (HSG) , SSI Research dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2025 có thể đạt 300 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ và tăng trên 200% so với quý trước). Cụ thể, LNST trong giai đoạn tháng 4–5 đạt khoảng 200 tỷ đồng, nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả và mặt bằng giá bán trong nước duy trì ổn định, xu hướng này được kỳ vọng tiếp diễn trong tháng 6.

Với Vinhomes (VHM) , SSI Research ước tính lợi nhuận quý 2 sẽ được dẫn dắt bởi tiến độ bàn giao tại Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Royal Island, có thể tăng trưởng 289% so với quý 1 liền trước lên mức 10.306 tỷ, song giảm khoảng 4% so với cùng kỳ.

SSI Research kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk (VNM) có thể hồi phục từ mức thấp trong quý 1 nhờ hiệu quả phân phối và hoạt động của đội ngũ bán hàng được cải thiện. Tuy nhiên, LNST dự kiến giảm 2% so với cùng kỳ xuống 2.615 tỷ, do nền so sánh cao trong quý 2/2024 và chi phí đầu vào tăng.

Lợi nhuận của Khang Điền (KDH) ước tính đạt 132 tỷ đồng (giảm 53% so với cùng kỳ). Lợi nhuận dự kiến được hỗ trợ từ việc bàn giao khoảng 20 căn còn lại tại The Privia và chuyển nhượng một số lô đất. KDH không có dự án mới nào được bàn giao trong quý 2 năm nay.

SSI Research dự phóng lãi ròng PNJ vẫn duy trì ở mức thấp trong quý 2, có thể đạt 415 tỷ, khi doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu vàng.