CTCP ROX Key (HOSE: TN1) mạnh tay cho vay sau khi phát hành trái phiếu để trả nợ

Bất ngờ khoản vay 750 triệu đồng của CTCP ROX Key với Công ty Thuận An

Ngày 7/7/2025, Hội đồng quản trị CTCP ROX Key (HOSE: TN1) đã ban hành nghị quyết được Hội đồng quản trị, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 15%.

Trong đó, phần chia cổ tức bằng cổ phiếu có tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng số lượng phát hành là hơn 5,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 54,63 tỷ đồng theo mệnh giá.

Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024. Ngoài ra, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Với hơn 54,63 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả lên tới gần 27,32 tỷ đồng. Cổ tức sẽ được chi trả cho cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền vào ngày đăng ký cuối cùng là 22/7/2025. Thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt được ấn định là ngày 13/8/2025.

Công ty vừa có báo cáo tài chính kết thúc quý 3/2025, doanh thu công ty giảm 7,06% so với cùng kỳ, giá vốn giảm 16,35% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,38% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 323,51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 46,03 tỷ đồng, tăng 167,13% so với cùng kỳ.



Kết quả trong 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 661,86 tỷ đồng, giảm 9,75% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt 142,59 tỷ đồng, tăng 205,73% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính trong quý 3/2025, chi phí tài chính tăng 168,65% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 44,04% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 144,47 tỷ đồng vào cuối quý 3/2025. Công ty tăng vốn điều lệ lên 600,95 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu TN1 tại sáng ngày 14/11/2025 ở mức 15.2 VNĐ/cổ phiếu. Đáng chú ý, giá cổ phiếu TN1 đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua từ mức giá 10 nghìn đồng tháng 6/2025 lên đến gần 17 nghìn đồng đầu tháng 9/2025.

Trong báo cáo tài chính quý 2/2025, ROX Key có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 55,950 tỷ đồng trong đó ROX Key cho Công ty Thuận An vay 750 triệu đồng (đã trích lập dự phòng), còn lại số tiền 55,2 tỷ đồng được ROX Key cho đối tượng khác vay.

Nhưng sang quý 3/2025, ROX Key có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 17,45 tỷ đồng, trong đó ROX Key cho Công ty Thuận An vay 750 triệu đồng (đã trích lập dự phòng), còn lại số tiền 16,7 tỷ đồng được ROX Key cho đối tượng khác vay.

Như vậy, trong quý 3, khoản cho đối tượng khác vay ngắn hạn của ROX Key đã giảm 38,5 tỷ đồng so với quý 2 là từ 55,2 tỷ đồng xuống còn 16,7 tỷ đồng.

Tại BCTC Quý 3/2025 ghi nhận khoản cho đối tượng khác vay ngắn hạn của ROX Key giảm còn 16,7 tỷ đồng và 750 triệu đồng của Công ty Thuận An.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 1/2025, ROX Key chỉ có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 750 triệu đồng của Công ty Thuận An. Như vậy, khoản cho vay ngắn hạn 55,2 tỷ được ROX Key thực hiện sau quý 1/2025.

Trước đó, ngày 20/05/2025, Rox Key đã có thông báo về việc thay đổi người dại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Văn Hiệp từ ngày 16/05/2025. Ông Trần Xuân Quảng bị miễn nhiệm.

Ngày 27/12/2024, Rox Key đã hoàn tất phát hành trái phiếu TN1H2427001 với giá trị 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng ngày đáo hạn là 27/12/2027. Lãi suất cố định 9.8%/năm. Tài sản bảo đảm trái phiếu là 39 triệu cp Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) và các tài sản khác thuộc sở hữu của TN1. Tổng giá trị tài sản bảo đảm 460.2 tỷ đồng căn cứ theo giá trị 1 cổ phiếu MSB tại Chứng thư thẩm định giá do Chi nhánh Hà Nội – CTCP Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam ban hành ngày 20/12/2024.

Theo phương án phát hành, TN1 sẽ dùng toàn bộ 200 tỷ đồng huy động được để trả nợ gốc khoản vay từ Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh. Đây là khoản vay với lãi suất 11%/năm TN1 sử dụng đế thanh toán các khoản phải trả và thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khác. Hợp đồng vay được ký kết vào cuối tháng 9/2024 với kỳ hạn 36 tháng.

Sau đó, ngày 18/04/2025, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo về việc giao dịch trái phiếu TN1H2427001 của Rox Key được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ.