Cụ bà 103 tuổi nhưng mạch máu “trẻ” như người 60: Bí quyết không phải tập thể dục hay nghỉ ngơi

Được mệnh danh là "vùng đất trường thọ" của Trung Quốc, huyện Ba Mã thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hiện có hơn 80 cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi cùng hơn 390 người từ 90 đến 99 tuổi. Trong số đó, cụ bà họ Vương được nhiều người biết đến nhờ sức khỏe đáng ngưỡng mộ. Bước sang tuổi 103, bà vẫn duy trì sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và đang sống hạnh phúc cùng đại gia đình 5 thế hệ.

Theo chia sẻ của gia đình, ở độ tuổi xưa này hiếm, bà Vương vẫn có thể tự trồng rau, làm các công việc thủ công như đan chổi, đan giỏ. Mỗi ngày, cụ hoàn thành được vài sản phẩm. Ngoài bị còng lưng do tuổi tác, sức khỏe tổng thể của bà vẫn khá tốt, khả năng vận động hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện, các bác sĩ phát hiện cơ thể bà Vương khỏe mạnh hơn nhiều người cùng độ tuổi, đặc biệt là hệ tim mạch. Kết quả đánh giá cho thấy tuổi sinh học của mạch máu chỉ tương đương khoảng 60 tuổi. Chỉ số triglyceride trong máu của bà cụ này ở mức 1,6 mmol/L, nằm trong ngưỡng được xem là tương đối lý tưởng.

Các bác sĩ cho rằng bí quyết giúp cụ duy trì sức khỏe lâu dài nằm ở việc bảo vệ hệ tim mạch. Từ thói quen sinh hoạt của cụ Vương, họ đã tổng kết 3 nguyên tắc đáng chú ý:

1. Chú trọng chế độ ăn uống cân bằng

Dù điều kiện sống ngày càng cải thiện, bà Vương vẫn duy trì những thói quen ăn uống giản dị và điều độ.

Theo các chuyên gia, nhiều người hiện nay cho rằng ăn chay hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn thịt cá, mà là xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cải thiện cơ cấu bữa ăn là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị mỗi bữa ăn nên có đủ nhóm thực phẩm gồm đạm, rau xanh và các loại nấm hoặc thực phẩm giàu chất xơ nhằm hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

2. Duy trì tâm trạng lạc quan

Người thân cho biết bà Vương luôn giữ thái độ sống tích cực, thường xuyên tươi cười và ít khi để những chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm trạng.

Các bác sĩ nhận định tinh thần thoải mái có thể góp phần cải thiện tuần hoàn máu và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Ngược lại, việc thường xuyên tức giận, căng thẳng hoặc buồn bực kéo dài có thể khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, làm tăng tiết hormone căng thẳng và gây áp lực lên hệ tim mạch.

Vì vậy, việc kiểm soát cảm xúc, duy trì trạng thái tinh thần ổn định được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

3. Thường xuyên tắm nắng và giao lưu xã hội

Sau khi nghỉ hưu, bà Vương có thói quen ngồi trước hiên nhà để tắm nắng và trò chuyện cùng những người cao tuổi trong làng.

Theo các chuyên gia, tiếp xúc với ánh nắng ở mức độ phù hợp giúp cơ thể của bà cụ này tổng hợp vitamin D, hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Bên cạnh đó, hoạt động ngoài trời còn giúp cải thiện tâm trạng, giữ ấm cơ thể và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Việc duy trì các mối quan hệ xã hội, thường xuyên trò chuyện với bạn bè, hàng xóm cũng được xem là yếu tố tích cực đối với sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi.

3 nhóm thực phẩm nên hạn chế để bảo vệ mạch máu

Bên cạnh việc duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, các bác sĩ cũng cảnh báo một số loại thực phẩm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch nếu tiêu thụ thường xuyên. Để bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mọi người nên hạn chế 3 nhóm thực phẩm dưới đây:

1. Thực phẩm nhiều muối

Các món ăn muối chua, thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ngâm chứa hàm lượng natri cao. Việc hấp thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và tạo gánh nặng cho hệ mạch máu.

2. Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên ngập dầu thường chứa lượng calo lớn và nhiều chất béo không có lợi. Nếu ăn thường xuyên, nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh tim mạch có thể gia tăng. Những người bị tăng huyết áp càng cần hạn chế nhóm thực phẩm này.

3. Thực phẩm nhiều đường

Bánh ngọt, bánh quy, nước ngọt và nhiều loại đồ uống công nghiệp chứa lượng đường cao. Việc tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, béo phì và các bệnh lý tim mạch.

Thay vào đó, các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi và các thực phẩm giàu dinh dưỡng tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe mạch máu và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

(Theo Sohu)