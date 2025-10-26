'Cú đấm' của tỷ giá khiến công ty sợi trên sàn giảm 87% lợi nhuận trong quý 3

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 319 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 41% từ 52 tỷ đồng của quý 3/2024 lên 73 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Doanh thu tài chính ghi nhận gần 8 tỷ đồng, giảm 27% so với quý 3/2024. Chi phí tài chính từ âm 36,5 tỷ đồng trong quý 3/2024 lên gần 42 tỷ đồng trong quý 3/2025, trong đó chi phí lãi vay tăng 180% lên 12 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 12% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của STK giảm 87%, còn hơn 10 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ tỷ giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 1.029 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng 47% lên hơn 39 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty ghi nhận ở mức 4.115 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 13% ở mức 2.368 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 1.747 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.