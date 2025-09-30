Sợi Thế Kỷ chốt ngày phát hành hơn 43 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sợi Thế Kỷ dự kiến phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:45. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 31/10/2025.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (MCK: STK, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, Sợi Thế Kỷ dự kiến phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 31/10/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 434,9 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng từ hơn 96,6 triệu cổ phiếu lên hơn 140,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 966,4 tỷ đồng lên hơn 1.401,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sợi Thế Kỷ cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) của Công ty TNHH Sợi, Dệt nhuộm Unitex.

Theo đó, Sợi Thế Kỷ đã thông qua việc Unitex được cấp hạn mức tín dụng hơn 1,413,2 tỷ đồng tại OCB- Chi nhánh Tân Bình. Đây là khoản vay trung dài hạn nhằm tái tài trợ khoản cấp tín dụng tài trợ dự án đầu tư nhà máy tổng hợp POY, DTY, FDY với số tiền hơn 993,2 tỷ đồng trước đó từ nhóm năm ngân hàng ngoại.

Đồng thời, khoản vay trung - dài hạn với mục đích bù đắp và thanh toán chi phí đã đầu tư cho dự án nhà máy Unitex tổng số tiền 420 tỷ đồng.

Unitex dùng quyền tài sản từ hợp đồng thuê đất, công trình, thiết bị tại Tây Ninh và hệ thống máy móc DTY/POY làm tài sản thế chấp. Sợi Thế Kỷ cam kết bảo lãnh toàn bộ khoản vay này của Unitex.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Sợi Thế Kỷ mang về doanh thu thuần gần 709,8 tỷ đồng, tăng 24,7% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ ròng hơn 55 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ tăng 67,8 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 3.879 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 2.142,6 tỷ đồng, tăng 38,7 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

