Cứ nghĩ đến 40 tuổi ai cũng có nhà, có xe, con học trường quốc tế, cuối tuần đi đánh golf - hóa ra không phải ai cũng giàu như mình tưởng

Nếu hỏi một bạn trẻ 20 tuổi “40 tuổi sẽ như thế nào?”, đa số sẽ hình dung: có nhà, có xe, công việc ổn định, lương cao, con cái học trường quốc tế, cuối tuần đi nghỉ dưỡng hay đánh golf. Đó là bức tranh trung niên lý tưởng với sự sang trọng, đủ đầy, có tất cả trong tay.

Thế nhưng khi chính mình hoặc người thân bước sang tuổi 40, mới nhận ra sự thật có phần phũ phàng: giàu có ở tuổi này không hề phổ biến, và đôi khi những gì người ta nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Ảnh minh hoạ

Nhà và xe chưa chắc đã là dấu hiệu giàu có

Một căn nhà vài tỷ đồng, một chiếc ô tô bóng loáng - những hình ảnh tưởng như khẳng định vị thế. Nhưng phần lớn những tài sản này thực chất đi kèm với các khoản vay ngân hàng kéo dài cả chục năm. Chiếc xe để phục vụ công việc, tưởng như tài sản lại thường là gánh nặng chi phí: xăng, bảo hiểm, bãi gửi, bảo dưỡng. Ngôi nhà nhiều khi cũng chưa thuộc về chủ nhân, bởi mỗi tháng họ vẫn đều đặn trả lãi và gốc.

Thành ra, cái gọi là ổn định ấy chưa chắc đã đồng nghĩa với sự giàu có. Nó chỉ cho thấy họ đang có khả năng xoay xở, chứ chưa chắc có tự do tài chính thật sự.

Áp lực tài chính chồng chéo

Tuổi 40 cũng là lúc con cái bắt đầu bước vào giai đoạn tốn kém nhất của việc học hành. Học phí, học thêm, các lớp kỹ năng, đôi khi là cả kế hoạch du học… đều đòi hỏi những khoản chi vượt xa mức tưởng tượng. Song song với đó, bố mẹ đã lớn tuổi, sức khoẻ giảm sút, thuốc men và viện phí trở thành một phần thường trực trong chi tiêu. Và bản thân mỗi người cũng không thể bỏ qua nhu cầu dự phòng cho chính tuổi già của mình.

Ảnh minh hoạ

Nằm giữa những vòng tròn trách nhiệm ấy, nhiều người trung niên dù thu nhập không hề thấp vẫn thấy ngột ngạt. Có cảm giác tiền chảy ra nhanh hơn nhiều so với tiền vào, và sự an toàn tài chính tưởng đã nằm trong tay lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Giàu - nhưng là giàu trong mắt người khác

Mạng xã hội làm ảo tưởng này càng rõ rệt. Những chuyến du lịch châu Âu, bữa ăn trong nhà hàng cao cấp, hình ảnh con cái học trường quốc tế… đều dễ khiến người ngoài nghĩ họ có tiền rủng rỉnh. Nhưng đằng sau có thể là những khoản nợ thẻ tín dụng, những khoản vay ngân hàng đang phải trả góp, hay sự đánh đổi bằng cường độ làm việc gấp đôi, gấp ba.

Giàu thật sự ở tuổi 40 không nằm ở những bức ảnh khoe khoang, mà ở việc có thể sống thoải mái mà không lo nợ nần, có quỹ dự phòng đủ lớn để không chao đảo khi biến cố xảy đến.

Ảo tưởng tuổi trẻ và thực tế trung niên

Ở tuổi 20 hay 30, nhiều người mặc định rằng 40 sẽ là một đích đến an toàn. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, tăng dần thu nhập, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng thực tế cho thấy không ít người ở độ tuổi này vẫn quay cuồng trong nợ nần, thu nhập không tăng như kỳ vọng, sức khỏe lại giảm sút, trong khi áp lực chi tiêu thì ngày một lớn hơn.

Ảnh minh hoạ

Sự đối lập giữa tưởng tượng và thực tế ấy không phải để bi quan mà để nhắc nhở: muốn 40 tuổi không còn chật vật, phải chuẩn bị từ rất sớm. Việc lập quỹ khẩn cấp, quỹ hưu trí hay đầu tư dài hạn không phải những lời khuyên xa xôi, mà chính là vé an toàn cho tương lai.

Hóa ra, 40 tuổi không phải cột mốc mặc định giàu có. Nếu không biết quản lý tiền từ khi còn trẻ, dễ rơi vào cảnh ngoài mặt thì thành đạt, nhưng bên trong lại căng thẳng vì tiền. Và sự thoải mái bền vững ở tuổi trung niên, rốt cuộc, không nằm ở việc có gì để người khác ngưỡng mộ, mà ở việc bản thân có thể sống an tâm mà không sợ biến cố cuốn đi tất cả.