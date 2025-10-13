Cứ ra sân Pick là phải đối đầu: Bí quyết hôn nhân có 1-0-2 của vợ chồng CEO khiến ai nghe cũng "hú hồn"

Người ta vẫn bảo, hôn nhân cũng như một môn thể thao đồng đội, chỉ khi cả hai biết nhìn về cùng một hướng, nhường nhau đúng lúc và nương nhau vừa đủ, "trận đấu" mới kéo dài trong niềm vui.

Với chị Thương Trần (36 tuổi - CEO TTCLINIC) và chồng là anh Nguyễn Tiến Đạt (36 tuổi - designer) sân Pickleball không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi hai vợ chồng tìm lại nhịp thở chung giữa guồng quay công việc, con cái, trách nhiệm và tình yêu.

Khi Pickleball trở thành ngôn ngữ hôn nhân mới

Nữ CEO chia sẻ: "Ban đầu mình thấy môn này ở Sài Gòn khá hot, còn ở Hà Nội thì vẫn rất mới nên rủ chồng ra sân thử cho vui. Nghĩ chỉ là vận động nhẹ sau giờ làm thôi, ai ngờ chơi vài buổi xong… nghiện luôn".

Từ vài buổi tập thử, Pickleball dần trở thành "chất keo" kết nối hai vợ chồng: "Từ đó cứ hết giờ làm là hai đứa lại kéo nhau ra sân, mưa cũng muốn đánh, nắng cũng muốn đi".

Thời gian đầu, việc chơi cùng nhau không hề dễ. Chị Thương cho biết: "Ai cũng hiếu thắng, chưa hiểu ý nhau nên cứ mỗi pha bóng hỏng là lại 'lườm' nhẹ một cái. Chơi lâu dần mới biết nương nhau hơn, nhường nhau đúng lúc, không để cảm xúc lấn át".

Giờ thì họ đã có thể vừa là đồng đội ăn ý, vừa là đối thủ thú vị. "Có hôm cùng phe đánh cực 'cháy', có hôm lại đứng hai bên lưới đấu khốc liệt như kẻ thù. Chỉ có điều, nếu chồng thắng thì mình vẫn… dỗi nhẹ", chị Thương bật cười.

Chân dung cô vợ nấu bếp hay "dink bếp" đều chuẩn 10

Khi được hỏi điều gì khiến cô yêu Pickleball đến vậy, chị Thương không ngần ngại chia sẻ:

" Pickleball là môn thể thao đối kháng nên mỗi trận đấu đều mang đến đủ cung bậc cảm xúc – phấn khích, căng thẳng, ganh đua, nhưng cũng đầy gắn kết. Trên sân, bọn mình không còn là 'vợ chồng' mà là hai người cùng chiến tuyến, cùng nắn nót cho từng pha bóng, cùng giữ nhịp và đọc ý nhau trong từng chuyển động nhỏ".

Với chị Thương, đó là khoảng không riêng tư quý giá, nơi hai người được xả hết áp lực, được là chính mình và… hiểu nhau thêm một chút sau mỗi trận đấu.

Chân dung ông chồng của gia đình: Trên sân hay vào bếp đều chuẩn nam thần

Khi Pickleball không chỉ là thể thao, mà là thời gian vợ chồng hẹn hò

Giữa lịch làm việc dày đặc của một nữ CEO điều hành phòng khám da liễu và một designer luôn bận rộn với nhiều dự án sáng tạo, thời gian riêng đôi khi trở nên xa xỉ. Nhưng họ tìm thấy điều đó… trên sân Pickleball.

Thương Trần khẳng định: "Khi công việc chiếm gần hết quỹ thời gian thì việc ra sân Pickleball trở thành khoảng riêng hiếm hoi chỉ dành cho hai người. Trên sân, không điện thoại, không email, không deadline chỉ có sự tập trung vào từng pha bóng và chiến thuật. Bọn mình coi đó là buổi hẹn hò của 2 vợ chồng".

Cô ví von: "Khác với các môn cá nhân như gym, Pickleball buộc cả hai phải quan sát, hiểu ý và hỗ trợ nhau trong từng pha di chuyển. Mỗi buổi ra sân giống như một cách để vợ chồng 'tua chậm' lại cuộc sống, vừa vận động, vừa hẹn hò theo cách tự nhiên nhất".

Dĩ nhiên, cũng có những khoảnh khắc "drama" đúng chất đôi vợ chồng trẻ. "Có lần anh nói: 'Em tập trung vào đi'. Mình đang căng thẳng, vừa nóng vừa bực nên… khóc giữa sân rồi bỏ về luôn" , chị Thương kể trong tiếng cười.

Ông chồng ga lăng vội vã: "Anh sợ quá phải chạy theo dỗ dành, xin lỗi đủ kiểu. Từ đó anh rút kinh nghiệm không bao giờ góp ý giữa trận nữa. Giờ mỗi lần nhắc lại hai đứa đều buồn cười, đúng kiểu 'drama chỉ có thể xảy ra trên sân Pickleball'".

Khi được hỏi nếu ví hôn nhân như một trận Pickleball, "luật chơi" quan trọng nhất là gì, chị Thương không ngần ngại:

"Bọn mình có 'luật ngầm': Chuyện trên sân để lại trên sân, không mang cảm xúc tiêu cực về nhà. Pickleball là để xả stress, không phải để tạo thêm căng thẳng. Trong hôn nhân cũng vậy chỉ cần tăng thêm sự thấu hiểu và giảm bớt kỳ vọng, thì mọi 'trận đấu' đều có thể kết thúc trong vui vẻ".

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi Thương Trần - Tiến Đạt

Sau năm năm hôn nhân, có một con gái nhỏ và vô vàn bận rộn, Pickleball đến với họ như một sợi dây nối lại sự gắn bó, khơi dậy cảm xúc thuở yêu đương.

"Với bọn mình, Pickleball không chỉ là một môn thể thao, mà là cách giữ nhịp cho hôn nhân giữa bộn bề công việc. Nó giúp hai người hiểu nhau hơn qua từng pha bóng, biết khi nào nên lùi, khi nào nên tiến như cách cùng nhau đi qua mọi giai đoạn của cuộc sống", nữ CEO chia sẻ.

Và có lẽ, bí quyết để cuộc hôn nhân của Thương Trần và Tiến Đạt luôn trẻ trung, đầy năng lượng, nằm ở chính triết lý giản dị ấy: Giữ tinh thần vui vẻ, tôn trọng và thấu hiểu để dù trên sân Pick hay ngoài đời, "trận đấu" nào cũng đáng để tiếp tục cùng nhau.