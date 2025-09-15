Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế

Sáng ngày 12/9, tại cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) – Thủy Khẩu (Trung Quốc), tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây long trọng tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế, đồng thời mở lối thông quan cầu Tà Lùng II – Thủy Khẩu.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc); cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng.

Phía Trung Quốc có đồng chí Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành phố Sùng Tả; lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Sùng Tả, huyện Long Châu và lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh: việc nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện mới giữa Cao Bằng và Quảng Tây.

Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong Năm Giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025.

Ông bày tỏ tin tưởng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng – Thủy Khẩu sẽ trở thành điểm sáng trong hợp tác biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tình hữu nghị và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đồng chí Lam Hiểu, Bí thư Thành phố Sùng Tả, cho biết: cửa khẩu Thủy Khẩu là cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam. Việc nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu, bao gồm cầu Tà Lùng II, lên cửa khẩu quốc tế chính là biện pháp cụ thể hiện thực hóa những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đồng thời là thành quả trực tiếp từ hội đàm giữa Quảng Tây và Cao Bằng, có ý nghĩa trong việc tăng cường kết nối Trung Quốc – Việt Nam và mở rộng hợp tác với ASEAN.

Ngay sau nghi thức bấm nút vận hành, các đoàn xe chở hàng hóa của hai bên đã chính thức thông quan qua cầu Tà Lùng II – Thủy Khẩu, đánh dấu bước khởi đầu mới cho hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác kinh tế giữa hai địa phương cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút vận hành chính thức cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Việt Nam) -Thủy Khẩu (Trung Quốc). (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng)

Cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu là một trong những tuyến cửa khẩu truyền thống, gắn liền với quá trình giao lưu, buôn bán và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Việc Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp cửa khẩu này lên cấp quốc tế mở ra nhiều cơ hội mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa Cao Bằng – Quảng Tây, giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Đặc biệt, việc đưa cầu Tà Lùng II – Thủy Khẩu vào hoạt động là minh chứng cụ thể cho quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tuyến cầu mới không chỉ giúp phân luồng phương tiện vận tải, giảm tải cho khu vực cửa khẩu chính mà còn nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Bên cạnh đó, với vị trí kết nối chiến lược giữa các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), lối thông quan mới góp phần hình thành chuỗi cung ứng liên kết vùng, mở rộng hợp tác trong logistics và các ngành công nghiệp phụ trợ. Đây cũng là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, tạo thêm việc làm, ổn định đời sống cư dân biên giới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.