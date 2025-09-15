Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng

15-09-2025 - 11:17 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau 10 năm triển khai, nhiều lần đình trệ vì vướng mặt bằng, dự án tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã 'cán đích'.

Tuyến đường gần 500 tỷ đồng dài 3,8km 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 1.

Dự án đường Phước Tân - Bãi Ngà (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2015, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông và phục vụ các dự án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 2.

Đây là công trình giao thông cấp III, dài hơn 3,8 km, tổng mức đầu tư 489 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 350 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. Thời gian dự kiến thực hiện dự án là 2 năm, từ 2015 đến 2017.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 3.

Tuy nhiên, sau 2 năm khởi công, dự án chỉ thi công tương ứng khoảng 84,2% giá trị hợp đồng, phần còn lại bị đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 4.

Từ năm 2017 đến cuối 2024, công trình ngừng thi công do vướng mặt bằng, nhiều hạng mục bỏ dở, vật dụng ngổn ngang, xuống cấp nghiêm trọng (ảnh chụp tháng 11/2024)

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 5.

Từ đầu năm 2025, dự án được tái khởi động.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 6.

Hiện, tuyến đường đã thông xe.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 7.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số hạng mục như điện đường, san lấp mặt bằng chưa hoàn thiện, các kỹ sư và công nhân đang tập trung tối đa để kịp hoàn thành vào cuối tháng 9/2025.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 8.

Do dự án dừng thi công nhiều năm nên tất cả điện chiếu sáng đều bị hư hỏng buộc nhà thầu phải thay mới hoàn toàn.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 9.

Máy móc trên công trường hoạt động hết công suất để hoàn thành vào cuối tháng 9/2025.

Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng- Ảnh 10.

Chủ đầu tư cho biết, tuyến đường khi hoàn thành không chỉ phục vụ hạ tầng giao thông mà còn đáp ứng nhu cầu cho dự án cảng biển và khu liên hợp gang thép của Tập đoàn Hòa Phát vừa khởi động dịp 2/9.

Theo Minh Minh

VTC News

