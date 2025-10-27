Cục Cảnh sát giao thông thông báo khẩn

Sáng 27.10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết các lực lượng chức năng tại Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến La Sơn - Túy Loan. Phòng CSGT Công an TP.Huế đã hỗ trợ di dời phương tiện bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ giải phóng khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường để sớm khôi phục lưu thông.

Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng ra tại nút giao Phú Lộc để các phương tiện về Quốc lộ 1 không vào đường La Sơn- Tuý Loan. CSGT Đà Nẵng cũng tổ chức phân luồng cho xe đi hầm Hải Vân, không vào cao tốc La Sơn - Tuý Loan.

Sạt lở trên cao tốc La Sơn – Túy Loan. Ảnh: Cục CSGT

Không chỉ La Sơn - Túy Loan, tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa phận Kon Tum cũ) cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, gây tắc nghẽn hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang phải phong tỏa cục bộ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện bị mắc kẹt trên cao tốc do sạt lở. Ảnh: Cục CSGT

Tình hình thời tiết xấu cũng được ghi nhận trên Quốc lộ 24. Tại Km75+900 thuộc địa bàn xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi), mưa to kéo dài tiếp tục làm phát sinh sạt lở taluy dương, đe dọa trực tiếp người tham gia giao thông và khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hiện trường sạt lở trên tuyến La Sơn - Túy Loan. CLIP: Cục CSGT

Cục CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết và lựa chọn lộ trình thay thế trong thời điểm này. Khi di chuyển qua các tuyến đèo núi hoặc khu vực có nguy cơ sạt trượt cao, lái xe cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông.

Hiện các đơn vị CSGT đang duy trì lực lượng túc trực, lập rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện quay đầu từ xa nhằm hạn chế rủi ro tai nạn do sạt lở tiếp diễn.