Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI

Tại buổi họp báo Bộ Công an vừa diễn ra chiều 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), đã thông tin tới báo chí nội dung liên quan đến việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT, trả lời tại buổi họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết thời gian gần đây, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai thí điểm lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI hiện đại trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, 2 camera AI trên phố Phạm Văn Bạch bắt đầu hoạt động từ ngày 24-9 và tại tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) cũng vừa được lắp đặt camera AI. Sau thành công thí điểm lắp đặt hai camera AI trên đường phố Hà Nội, hàng ngàn camera AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc xử phạt các phương tiện vi phạm đang gặp khó khăn khi trên toàn quốc có rất nhiều xe mô tô, xe máy chưa gắn định danh chủ phương tiện.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội đối với xe gắn máy đặc biệt là xe máy cũ biển 3 số, 4 số đang gặp khó khăn khi chưa xác định được định danh chủ xe. Các phương tiện này quá cũ nát, thậm chí có những phương tiện đã được bán cho đồng nát, hư hỏng, thậm chí đã bị phá dỡ hoặc qua nhiều đời chủ, chủ phương tiện đã chết hay ra nước ngoài...

Camera AI trên phố Phạm Văn Bạch

Về giải pháp đối với các phương tiện chưa định danh được, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết mục tiêu đến hết năm 2025 và sang đầu năm 2026, Cục CSGT sẽ phối hợp Công an các địa phương rà soát các phương tiện hiện nay còn dữ liệu trên hệ thống, loại khỏi dữ liệu những phương tiện không còn lưu thông. Những xe còn lưu thông sẽ được đưa vào định danh để phục vụ cho công tác quản lý và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Hiện nay, Cục CSGT đang tiếp tục tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, số hóa hồ sơ đăng ký xe và cập nhật bổ sung mã định danh của người lái xe. Dự kiến, đến ngày 31-12-2025, 100% dữ liệu phương tiện "đúng, đủ, sạch, sống", thông tin địa chỉ chủ xe được cập nhật đầy đủ đáp ứng theo mô hình chính quyền 2 cấp, phục vụ công tác xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.