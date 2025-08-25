Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT phát thông báo khẩn tới tất cả phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

25-08-2025 - 16:18 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục CSGT có thông báo khẩn liên quan đến tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trưa ngày 25/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Do ảnh hưởng cơn bão số 5, tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 15h hôm nay, do đó để đảm bảo an toàn đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến QL1A, tuyến cao tốc Bắc Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay.

Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình đi cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng. 

Cục CSGT phát thông báo khẩn tới tất cả phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện rời khỏi cao tốc Bắc - Nam. Nguồn: Cục CSGT

Cập nhật lúc 14h hôm nay, bão Kajiki vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng bờ biển Nghệ An Hà Tĩnh.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h. Trong 1-2 giờ nữa, bão sẽ đi sâu vào đất liền bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An, thời gian bão gây nguy hiểm nhất từ 15h đến 19h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bộ Công Thương phát đi 2 công điện khẩn ứng phó bão số 5: Kích hoạt toàn ngành, ưu tiên đảm bảo an toàn đập thủy điện và cung ứng hàng thiết yếu

Theo Thái Hà

