Cục trưởng lên sóng livestream bán bánh trung thu

05-10-2025 - 13:40 PM | Kinh tế số

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tham gia livestream bán bánh trung thu.

Mới đây, phiên livestream "Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi" phát trên kênh TikTok "Hoàn Kiếm vươn mình" đã "gây bão". Chương trình do Quỹ hỗ trợ bảo tồn văn hóa Việt Nam, phường Hoàn Kiếm và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức.

Cục trưởng lên sóng livestream bán bánh trung thu- Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tham gia phiên livestream bán bánh trung thu

Không chỉ là hoạt động quảng bá đặc sản mùa Trung thu, buổi phát sóng còn gây chú ý khi có sự tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý và chính quyền địa phương.

Xuất hiện trong livestream, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trực tiếp giới thiệu, trải nghiệm và nhận xét các sản phẩm bánh Trung thu truyền thống như bánh nướng nhân cốm, nhân đậu xanh hạt sen.

Đáng chú ý, ông còn bất ngờ thương lượng với chủ thương hiệu bánh dẻo hạt sen để giảm giá cho người dùng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Linh cho biết tham gia không chỉ với vai trò quản lý mà còn là người yêu văn hóa dân tộc, mong muốn cùng cộng đồng gìn giữ và lan tỏa giá trị của sản phẩm truyền thống Việt Nam.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Cục trưởng Trần Hữu Linh, cho biết sẽ tiếp tục tham gia các phiên livestream quảng bá hàng Việt. Đây là một cách tiếp cận mới mẻ, cho thấy sự đổi mới trong việc quảng bá các sản phẩm truyền thống và đặc trưng địa phương.

"Livestream là một kênh tiếp thị mạnh mẽ. Thay vì các phương thức quảng bá truyền thống, livestream giúp nội dung trở nên gần gũi, chân thực và thu hút hơn với giới trẻ" - ông Linh chia sẻ.

Sự kiện trên cũng là một ví dụ điển hình về việc sử dụng các nền tảng số để thúc đẩy kinh tế địa phương. Bằng cách giới thiệu các sản phẩm và đặc sản vùng miền, livestream đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

"Nhìn chung, đây là một hướng đi tích cực, thể hiện sự thay đổi linh hoạt trong cách thức quảng bá và kết nối với cộng đồng. Nó không chỉ giúp nâng cao giá trị của sản phẩm truyền thống mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của các nền tảng số trong việc phát triển kinh tế địa phương "- Cục trưởng Trần Hữu Linh một lần nữa nhấn mạnh.

Cục trưởng lên sóng livestream bán bánh trung thu- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (ngoài cùng bên trái) giới thiệu về nghề làm tò he

Cùng xuất hiện trong buổi livestream, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, giới thiệu về nghề làm tò he và tổ chức trò chơi tương tác cho khán giả trực tuyến. Theo bà Trang, sản phẩm tò he rất đặc biệt, màu sắc đẹp và có thể lưu giữ được 10 năm.

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tham gia các phiên livestream. Trước đó, trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt" diễn ra từ ngày 27-6 đến 3-7, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thời điểm ấy, đã gây bất ngờ khi trực tiếp xuất hiện tại vườn vải để livestream bán hàng. Chỉ trong 6 giờ, 54 tấn vải được "chốt đơn".

Phó Thủ tướng đề nghị Vingroup báo cáo nội dung này trước 6/10

Theo Thùy Linh

Người Lao động

