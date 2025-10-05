Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục trưởng Xuân Bắc: "Em mất giá quá các bác ạ!"

05-10-2025 - 20:02 PM | Lifestyle

Dù ở cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc vẫn luôn giữ hình ảnh gần gũi, giản dị và chân thành.

Mới đây, NSND Xuân Bắc khiến khán giả bật cười khi “than thở”: “Em mất giá quá các bác ạ!” - mở đầu cho một câu chuyện đời thường dễ thương, vừa vui, vừa gần gũi của anh.

Cục trưởng Xuân Bắc: "Em mất giá quá các bác ạ!"- Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện đời thường đầy hóm hỉnh

Xuân Bắc kể: "Sáng nay đi làm việc, chuẩn bị cho Triển lãm Mùa thu sắp tới. Sau khi giải quyết các kiểu công việc, mình gần như là người cuối cùng ra về. Đang đi thì nghe tiếng gọi: "Xuân Bắc... Đúng Xuân Bắc rồi... Chào Xuân Bắc nhé!".

Mình ngoảnh lại thì thấy 4 chị làm tạp vụ (mình đoán thế vì thấy các chị có găng tay, đồ lau dọn...) đang đứng ở cửa tiếp giáp giữa khu triển lãm và khu phụ.

"Dạ em chào các chị ạ!"

"Chào em nhé! Chào Xuân Bắc nhé... Chào, chào em...".

Một không khí rất gần gũi thân mật. Mình nhận ra hình như các chị muốn gì đó, nên mạnh dạn đề nghị: "Các chị cho em chụp hình cùng nhé. 4 chị nhìn nhau!".

Mình nhiệt tình hơn: "Đi, cho em chụp ảnh cùng".

Lúc này có vẻ như các chị biết là mình muốn chụp cùng các chị thực sự. Một chị tiến nhanh đến: "Hay quá, nào cho chị chụp cùng Xuân Bắc".

"Khi đứng cạnh mình rồi chị quay sang: Nào ra đây đi, chụp ảnh nào - chị nói với 3 chị còn lại. 3 chị nhìn nhau có vẻ ái ngại...".

Mình tiếp: "Em mời các chị ạ!".

Một chị: "Thôi", nói xong quay đi luôn.

Chị thứ 2 nhìn sang chị còn lại: "Ra chụp ảnh cùng Xuân Bắc đi!".

Chị còn lại: "Thôi", nói xong cũng... quay đi luôn.

Chị thứ 2... lưỡng lự khoảng 3s rồi... đi theo 2 chị trước mà không cả nói "thôi".

Chị đang đứng cạnh mình thấy đồng đội "bỏ đi" hết (chắc thấy thương mình quá), nên cười rất tươi: "Nào chị em mình cùng chụp nhé!".

Đùa chứ, bị từ chối mà vẫn rất vui ngày cuối tuần các bác ạ!

Và đây là tấm ảnh duy nhất của chị em tôi".

Cục trưởng Xuân Bắc: "Em mất giá quá các bác ạ!"- Ảnh 2.

Bức ảnh Xuân Bắc chụp cùng chị tạp vụ mà anh nhắc đến trong câu chuyện

Kết thúc câu chuyện, NSND Xuân Bắc hóm hỉnh chia sẻ thêm: “Em gửi lời tới 3 chị ‘hắt hủi’ em hôm nay: Hôm tới mà em gặp các chị thì kiểu gì cũng phải cho em chụp cùng nhé!”

Chỉ với một câu chuyện nhỏ, NSND Xuân Bắc đã khiến người hâm mộ bật cười vì cách anh biến tình huống “dở khóc dở cười” thành một câu chuyện đáng yêu, phản ánh đúng phong cách của một người nghệ sĩ có duyên bẩm sinh. Có thể thấy, dù ở cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, anh vẫn luôn giữ hình ảnh gần gũi, giản dị và chân thành.

Dưới phần bình luận, hàng trăm người để lại những lời khen ngợi Xuân Bắc như: “Không hề... lãnh đạo tí nào, gần gũi và thân thiện quá”, “Chắc các chị không ngờ Cục trưởng thân thiện vậy nên… ngại…”, hay “Cục trưởng dễ thương quá”...

Theo PV

Đời sống và Pháp luật

