Cùng FPT Camera mang công nghệ Việt bảo vệ người Việt

Cùng với sự phát triển của đô thị hóa và mô hình gia đình hạt nhân, nhu cầu giám sát an ninh tại nhà riêng, khu phố, và các điểm công cộng đã tăng rõ rệt.

Đáng chú ý, bên cạnh nhu cầu giám sát hình ảnh, yếu tố an toàn thông tin cá nhân và bảo mật dữ liệu hình ảnh đang được người dùng đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, nhiều vụ việc rò rỉ dữ liệu đã từng gây xôn xao dư luận, khiến người dùng bắt đầu cân nhắc sử dụng các thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Bên cạnh nhu cầu tại hộ gia đình, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống camera giám sát công cộng tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự như chợ dân sinh, khu dân cư, trường học và tuyến đường giao thông chính. Đây là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực giám sát từ xa và chủ động phòng ngừa vi phạm.

Cùng FPT Camera mang công nghệ Việt bảo vệ tổ ấm gia đình Việt

Trải qua 5 năm, FPT Camera cùng sứ mệnh mang lại an tâm cho triệu gia đình Việt. Toàn bộ hệ sinh thái giải pháp từ thiết bị phần cứng, phần mềm đến các công nghệ trí tuệ nhân tạo, đều được thiết kế và phát triển bởi chính đội ngũ kỹ sư người Việt. Nhờ làm chủ công nghệ và hạ tầng, các giải pháp giám sát an ninh của FPT Camera mang lại an toàn và bảo mật vượt trội cho người dùng.

Theo đơn vị, một trong những bước tiến quan trọng là việc FPT Camera tự phát triển thành công firmware điều khiển thiết bị – yếu tố thường tiềm ẩn rủi ro bảo mật nếu sử dụng từ bên thứ ba.

"Chúng tôi tự hào phát triển thành công firmware hoàn toàn ‘Made by FPT, Made in Vietnam’, giúp giải quyết những lỗ hổng bảo mật thường gặp ở các thiết bị camera trên thị trường." – Anh Nguyễn Anh Đức chia sẻ. Đây là nền tảng giúp FPT Camera khẳng định vị thế trong lĩnh vực giám sát an ninh.

Dữ liệu được lưu trữ trên điện toán đám mây Cloud với trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III đặt tại Việt Nam, mang lại sự an toàn dữ liệu tối đa, tốc độ truy xuất nhanh và khả năng xem lại video mọi lúc, mọi nơi với độ trễ gần như bằng 0.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, FPT Camera đem đến loạt tính năng cảnh báo thông minh cho gia đình như: nhận diện chuyển động, nhận diện con người, phân biệt chuyển động của người và vật - Hỗ trợ đưa ra cảnh báo đúng mục đích.

Ngoài ra với khách hàng doanh nghiệp, đơn vị này cung cấp giải pháp giám sát an ninh ứng dụng AI và IoT giúp không chỉ bảo vệ an toàn an ninh mà còn hỗ trợ đắc lực trong quản lý vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp giám sát an ninh của FPT Camera được Chính quyền địa phương tin tưởng sử dụng. Ảnh: FPT

Đồng thời, với khả năng triển khai, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, miễn phí bảo trì trên toàn quốc, FPT Camera thể hiện rõ tinh thần "Made by FPT" – không chỉ là lời khẳng định năng lực công nghệ nội địa, mà còn là cam kết đồng hành và thấu hiểu từng ngôi nhà Việt bằng sự tận tâm và gần gũi.

Không chỉ là bảo vệ thông thường, FPT Camera còn giúp lưu giữ những khoảnh khắc đời thường quý giá

Cuộc thi "Cam Ta kể chuyện nhà" do FPT Camera tổ chức gần đây gây sốt khi thu về hàng nghìn video và hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đậm chất Việt từ mọi miền tổ quốc.

Tiktoker Gia Đình Truyền Hình chia sẻ: "Cuộc thi thực sự rất dễ chơi, gần gũi, bởi bây giờ thì hầu như nhà nào, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ thì đều có camera trong nhà. Vừa là cách để đảm bảo an toàn cho con trẻ, và cũng là cách để lưu giữ khoảnh khắc. Xem lại clip trong camera an ninh đôi khi lại nhìn ra được những khoảnh khắc rất "độc lạ" của con mình".

Khoảnh khắc đời thường được lưu giữ qua camera

Cuộc thi là cầu nối giúp FPT Camera đến gần hơn với cộng đồng, không chỉ khẳng định vai trò của thiết bị an ninh trong việc bảo vệ an toàn nhờ công nghệ Cloud và AI hiện đại, mà còn cho thấy khả năng lưu giữ những khoảnh khắc đời thường quý giá trong mỗi gia đình Việt. Đây cũng là một ý tưởng truyền thông sáng tạo, được FPT Camera thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp chiến dịch "Cam Cloud – Chất Local" theo cách đầy cảm xúc và gần gũi.

