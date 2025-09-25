Cuối ngày 25-9, vàng nhẫn trơn ở cửa hàng nhỏ có giá thấp bất ngờ

Cuối ngày 25-9, các công ty vàng lớn SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng. Giá vàng đi xuống rồi chững lại trong 2 ngày qua.

Tương tự, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được doanh nghiệp lớn giao dịch quanh 128,3 - 131 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn trơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch vàng nhẫn trơn quanh 118,3 triệu đồng/lượng mua vào, 119,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Có điều, một diễn biến đáng chú ý là cửa hàng vàng đang giao dịch vàng nhẫn trơn thấp hơn tại công ty vàng lớn hơn 11 triệu đồng. Với mức giá này, giá vàng nhẫn trơn ở các cửa hàng vàng nhỏ cũng ngang bằng với giá thế giới quy đổi.

Giá vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng nhỏ được giao dịch quanh 119 triệu đồng/lượng

Theo một số chuyên gia, vàng nhẫn trơn 99,99% vẫn chủ yếu mua đâu bán đó, nên giá sẽ do các cửa hàng quyết định bên cạnh ảnh hưởng từ giá thế giới. Vì vậy, có sự khác biệt về giá giữa các thương hiệu vàng.

Trên thị trường quốc tế, chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.740 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng. Nếu so với mức đỉnh, mỗi ounce vàng đã mất khoảng 45 USD/ounce (tương đương khoảng 1,4 triệu đồng).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank chiều nay vào khoảng 119,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC biến động liên tục trong những ngày qua. Nguồn: SJC



