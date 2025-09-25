Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối ngày 25-9, vàng nhẫn trơn ở cửa hàng nhỏ có giá thấp bất ngờ

25-09-2025 - 20:28 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng nhẫn trơn 99,99 ở nhiều cửa hàng nhỏ tại TP HCM được giao dịch bằng với giá thế giới quy đổi.

Cuối ngày 25-9, các công ty vàng lớn SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng. Giá vàng đi xuống rồi chững lại trong 2 ngày qua.

Tương tự, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được doanh nghiệp lớn giao dịch quanh 128,3 - 131 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn trơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch vàng nhẫn trơn quanh 118,3 triệu đồng/lượng mua vào, 119,3 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Có điều, một diễn biến đáng chú ý là cửa hàng vàng đang giao dịch vàng nhẫn trơn thấp hơn tại công ty vàng lớn hơn 11 triệu đồng. Với mức giá này, giá vàng nhẫn trơn ở các cửa hàng vàng nhỏ cũng ngang bằng với giá thế giới quy đổi.

Cuối ngày 25-9, vàng nhẫn trơn ở cửa hàng nhỏ có giá thấp bất ngờ- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng nhỏ được giao dịch quanh 119 triệu đồng/lượng

Theo một số chuyên gia, vàng nhẫn trơn 99,99% vẫn chủ yếu mua đâu bán đó, nên giá sẽ do các cửa hàng quyết định bên cạnh ảnh hưởng từ giá thế giới. Vì vậy, có sự khác biệt về giá giữa các thương hiệu vàng.

Trên thị trường quốc tế, chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.740 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng. Nếu so với mức đỉnh, mỗi ounce vàng đã mất khoảng 45 USD/ounce (tương đương khoảng 1,4 triệu đồng).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank chiều nay vào khoảng 119,5 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 25-9, vàng nhẫn trơn ở cửa hàng nhỏ có giá thấp bất ngờ- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC biến động liên tục trong những ngày qua. Nguồn: SJC

 Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 25/9 đồng loạt giảm mạnh 


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BVBank thay đổi lãnh đạo cấp cao Ban điều hành, ông Lý Hoài Văn đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc

BVBank thay đổi lãnh đạo cấp cao Ban điều hành, ông Lý Hoài Văn đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Nổi bật

Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10

Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10 Nổi bật

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Hướng tới hệ sinh thái ngân hàng số bền vững, đổi mới nhưng an toàn, cá nhân hóa nhưng bảo vệ quyền riêng tư

TS. Nguyễn Quốc Hùng: Hướng tới hệ sinh thái ngân hàng số bền vững, đổi mới nhưng an toàn, cá nhân hóa nhưng bảo vệ quyền riêng tư

20:24 , 25/09/2025
TPBank Mastercard FEST – Tấm thẻ thông hành tới thế giới giải trí đỉnh cao

TPBank Mastercard FEST – Tấm thẻ thông hành tới thế giới giải trí đỉnh cao

19:30 , 25/09/2025
Ngân hàng MB lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025

Ngân hàng MB lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025

19:30 , 25/09/2025
Chính thức ra mắt công ty Bảo hiểm Nhân thọ của Techcombank, tiếp tục chiến lược khác biệt toàn diện

Chính thức ra mắt công ty Bảo hiểm Nhân thọ của Techcombank, tiếp tục chiến lược khác biệt toàn diện

15:49 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên