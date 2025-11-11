Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ 70 tuổi làm Khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ ở Quảng Ninh

11-11-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Doanh nhân cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ (70 tuổi) đang trực tiếp điều hành kế hoạch triển khai CCN Phương Nam 2 quy mô 1.057 tỷ đồng. Doanh nghiệp do ông Tờ làm Giám đốc cũng đứng sau một loạt dự án bất động sản công nghiệp khác tại Quảng Ninh.

Cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ 70 tuổi làm Khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Doanh nhân cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã có quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Phương Nam 2 tại phường Yên Tử, TP Uông Bí. Dự án có quy mô 69,4 ha, do CTCP Công nghiệp Cẩm Thịnh làm chủ đầu tư.

Cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ 70 tuổi làm Khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Vị trí CCN Phương Nam 2. (Nguồn: Chủ đầu tư ).

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.057 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%. Để thực hiện, dự án cần giải phóng mặt bằng, đền bù cho 527 hộ dân, với phần lớn diện tích (khoảng 56 ha) là đất trồng lúa. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027 và thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý III/2027.

Đứng sau chủ đầu tư CTCP Công nghiệp Cẩm Thịnh là ông Bùi Xuân Tờ, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ông Tờ được biết đến là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam;

Cựu chiến binh Bùi Xuân Tờ 70 tuổi làm Khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ ở Quảng Ninh- Ảnh 3.

Ông Bùi Xuân Tờ đại diện Hiệp hội DN CCB tỉnh Quảng Ninh trao tặng 1,2 tỷ đồng xây dựng 20 nhà tình nghĩa. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Ngoài mảng bất động sản công nghiệp, ông Tờ còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ nghệ Thực phẩm Thái Lan (Atexfood). Mặc dù đã bước sang tuổi 70, ông vẫn trực tiếp điều hành triển khai nhiều dự án.

CTCP Công nghiệp Cẩm Thịnh được thành lập vào tháng 4/2018. Tại thời điểm thành lập, ông Bùi Xuân Tờ là một trong ba cá nhân góp vốn chính với tỷ lệ 29%, bên cạnh hai cổ đông tổ chức là CTCP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long (10%) và CTCP Cựu chiến binh Quảng Ninh (5%).

Hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Xuân Tờ cho thấy hoạt động tích cực trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Ông Tờ cũng đồng thời là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Kinh tế Hạ Long (HEG) - chủ đầu tư CCN Hà Khánh (50 ha) tại TP Hạ Long.

Ngoài dự án nghìn tỷ vừa được duyệt, các pháp nhân liên quan đến ông Tờ còn là chủ đầu tư của CCN Phương Nam 1 (63 ha, 545 tỷ đồng) tại Uông Bí và CCN Cẩm Thịnh (69,5 ha, 627 tỷ đồng) tại Cẩm Phả. Bản thân ông cũng góp vốn thành lập CTCP Phú Thịnh Vân Đồn, chủ đầu tư CCN Vân Đồn (53 ha, 500 tỷ đồng).

Trong đó, CCN Cẩm Thịnh đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 80%, thu hút 50 doanh nghiệp. Chia sẻ về dự án này, ông Tờ nhấn mạnh tiêu chí "Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế", tập trung vào việc xây dựng hạ tầng đồng bộ, xanh - sạch - đẹp.

Anh Khôi

