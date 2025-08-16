Cựu chủ tịch Chứng khoán VIX bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ tịch VTGS

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch.

Cụ thể, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đồng thời bổ nhiệm ông Thái Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT. Quyết định có hiệu lực từ thời điểm VTGS nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, ông Thái Hoàng Long (SN 1970) từng là Tổng giám đốc của Chứng khoán Nhất Việt, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Ngân hàng VietinBank (CTS). Gần nhất, ông Long có khoảng thời gian làm việc tại Chứng khoán VIX. Cụ thể, ông Long từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Chứng khoán VIX vào tháng 10/2022 và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VIX từ ngày 18/4/2023. Tới tháng 9/2024, vị này đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch và được thông qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Chứng khoán VTG diễn ra hồi tháng 6/2025, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Thái Hoàng Long vào HĐQT. Trước đó, ông Long được giới thiệu là cố vấn cấp cao cho công ty.

“Thay máu” toàn bộ công ty, tăng vốn khủng gấp 22 lần

Về Chứng khoán VTG, tiền thân công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (VTSS). Cuối tháng 12/2024, Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty có tên mới là CTCP Chứng khoán VTG, tiếng Anh là VTG Securities Corporation và viết tắt là VTGS.

Trong tháng 7/2025, công ty đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo đó VTGS đã tăng vốn từ 138 tỷ đồng lên 3.036 tỷ đồng, tức gấp 22 lần. Danh sách cổ đông lớn tại công ty ghi nhận TIN Global Pte Ltd nắm 49% vốn (tương ứng gần 148,8 triệu cp), CTCP Du lịch Minh Thành nắm 20,62% (tương ứng hơn 62,1 triệu cp) và CTCP TNP Capital nắm 14,84% (tương ứng hơn 45 triệu cp).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, VTGS báo lỗ sau thuế hơn 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 25 tỷ đồng. Được biết, năm 2025, VTGS lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hơn 81 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế mục tiêu 32 tỷ đồng, lần lượt tăng 2.490% và 135% so với thực hiện năm 2024. Như vậy công ty vẫn còn cách rất xa mục tiêu có lãi trong năm nay.