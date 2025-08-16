Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu chủ tịch Chứng khoán VIX bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ tịch VTGS

16-08-2025 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Tháng 6/2025, ông Thái Hoàng Long vừa được bầu bổ sung vào HĐQT công ty chứng khoán này.

Cựu chủ tịch Chứng khoán VIX bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ tịch VTGS- Ảnh 1.

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch.

Cụ thể, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đồng thời bổ nhiệm ông Thái Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT. Quyết định có hiệu lực từ thời điểm VTGS nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, ông Thái Hoàng Long (SN 1970) từng là Tổng giám đốc của Chứng khoán Nhất Việt, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Ngân hàng VietinBank (CTS). Gần nhất, ông Long có khoảng thời gian làm việc tại Chứng khoán VIX. Cụ thể, ông Long từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Chứng khoán VIX vào tháng 10/2022 và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VIX từ ngày 18/4/2023. Tới tháng 9/2024, vị này đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch và được thông qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Chứng khoán VTG diễn ra hồi tháng 6/2025, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Thái Hoàng Long vào HĐQT. Trước đó, ông Long được giới thiệu là cố vấn cấp cao cho công ty.

“Thay máu” toàn bộ công ty, tăng vốn khủng gấp 22 lần

Về Chứng khoán VTG, tiền thân công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (VTSS). Cuối tháng 12/2024, Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty có tên mới là CTCP Chứng khoán VTG, tiếng Anh là VTG Securities Corporation và viết tắt là VTGS.

Trong tháng 7/2025, công ty đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo đó VTGS đã tăng vốn từ 138 tỷ đồng lên 3.036 tỷ đồng, tức gấp 22 lần. Danh sách cổ đông lớn tại công ty ghi nhận TIN Global Pte Ltd nắm 49% vốn (tương ứng gần 148,8 triệu cp), CTCP Du lịch Minh Thành nắm 20,62% (tương ứng hơn 62,1 triệu cp) và CTCP TNP Capital nắm 14,84% (tương ứng hơn 45 triệu cp).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, VTGS báo lỗ sau thuế hơn 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 25 tỷ đồng. Được biết, năm 2025, VTGS lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hơn 81 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế mục tiêu 32 tỷ đồng, lần lượt tăng 2.490% và 135% so với thực hiện năm 2024. Như vậy công ty vẫn còn cách rất xa mục tiêu có lãi trong năm nay.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới Nổi bật

Hai mã Bluechips bị khối ngoại "thẳng tay" bán ròng nghìn tỷ trong tuần 11-15/8, ngược chiều cổ phiếu chứng khoán được gom mạnh

Hai mã Bluechips bị khối ngoại "thẳng tay" bán ròng nghìn tỷ trong tuần 11-15/8, ngược chiều cổ phiếu chứng khoán được gom mạnh

00:02 , 16/08/2025
DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Thế Giới Di Động, Hòa Phát, sắp chi 250 tỷ trả cổ tức

DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Thế Giới Di Động, Hòa Phát, sắp chi 250 tỷ trả cổ tức

00:01 , 16/08/2025
Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất

Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất

17:57 , 15/08/2025
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

17:30 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên