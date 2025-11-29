Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

29-11-2025

Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

Kể từ ngày 15-12, Nghị định 279/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực; quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia, hỗ trợ bảođảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Hỗ trợ nạn nhân, gia đình có người bị tai nạn

Cụ thể, điều 11 của Nghị định quy định về việc hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỉ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế.

Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỉ lệ tổn thương trên 81%.

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng- Ảnh 1.

Một vụ tai nạn giao thông ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ. Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này (trừ các trường hợp nạn nhân trong các vụ án, vụ việc hành chính có liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ đang điều tra, giải quyết phải giám định theo quy định của pháp luật).

Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chỉ cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của Quỹ.

Điều 12 của Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định rõ ràng về mức chi cho các nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định này, thực hiệnnhư sau:

Căn cứ tỉ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỉ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/1 người bị thương.

Căn cứ tỉ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỉ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/1 người bị thương/1 lần.

Mức hỗ trợ cho cứu người lên đến 10 triệu đồng

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc; không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: chỉ hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/01 vụ việc.

Không thể chuyển khoản tại nhà, người đàn ông Bắc Ninh mang 58 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng giao dịch: Công an nắm rõ âm mưu, lập tức vào cuộc

Theo Phạm Dũng

Người lao động

