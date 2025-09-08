Cựu Tổng Giám đốc công ty vàng SJC bị cáo buộc đưa nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép hàng nghìn lượng vàng, giữ lại vàng bình ổn để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết

Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo Báo Công an Nhân dân, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cùng nhiều cựu cán bộ khác vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về hai tội danh: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các hành vi sai phạm liên quan đến việc gia công vàng miếng SJC, sản xuất vàng nhẫn, và bán vàng bình ổn giá, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Theo cáo trạng, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty SJC 10 tấn vàng nguyên liệu trong hai đợt để gia công và sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công. Cụ thể, bà Hằng yêu cầu Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC, soạn thảo và hợp thức hóa quy định về định mức hao hụt mới (0,0005 chỉ/sản phẩm), từ đó chiếm đoạt 95 lượng vàng, tương đương 11,6 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng cá nhân 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung, lập chứng từ "khống" thể hiện việc mua vàng giá cao và bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả mạo để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Với động cơ vụ lợi, bà Hằng chỉ đạo Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng SJC, đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào gia công trong 56 đợt, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC móp méo. Hành vi này gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng tài sản Nhà nước, đồng thời mang lại lợi nhuận bất chính 64 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại 15 tỷ đồng và thu lợi bất hợp pháp 6,6 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê, và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại được giữ và bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Các chi nhánh Hải Phòng, Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng lập danh sách "khống" bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, các hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng của Công ty SJC. Trong đó thiệt hại từ tham ô tài sản: 11,6 tỷ đồng; thiệt hại từ làm trái quy định: 95,8 tỷ đồng. Bà Hằng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng từ các hành vi trên.

Cùng bị truy tố với bà Hằng về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi Xưởng vàng Tân Thuận. Bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC; Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương.

Bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gồm: Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, cùng 5 cá nhân khác.

Vụ án xảy ra tại SJC và các đơn vị liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 16/9/2024. Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc "các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính".

SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. SJC nằm trong nhóm 27 doanh nghiệp mà Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.

Công ty này là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền gia công vàng miếng từ năm 2014 đến nay.