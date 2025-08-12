Cựu vương ngành thép lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HOSE: POM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với doanh thu thuần trong quý đã giảm 25% xuống còn 462 tỷ đồng so với quý 2/2024. POM cho biết, nhà máy vẫn đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động, nguồn doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động gia công.

Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt gần 49 tỷ đồng, phục hồi đáng kể từ mức lỗ gộp gần 51 tỷ đồng vào quý 2/2024.﻿

Trong quý 2/2025, POM đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản chi phí phát sinh không thường xuyên, các khoản chi phí khác nhằm tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh hoạt động sản xuất chính vẫn chưa được khôi phục.﻿

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của POM giảm mạnh xuống chỉ còn gần 412 triệu đồng, so với mức 2,2 tỷ đồng của quý 2/2024, chủ yếu do hụt nguồn thu từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính tăng 10% lên 165,34 tỷ đồng.﻿ Đáng chú ý, chi phí lãi vay thực tế đã giảm từ 176 tỷ xuống còn 163 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính của quý 2/2024 được hưởng lợi từ khoản hoàn nhập đầu tư vào POM2 gần 26 tỷ đồng, khoản này không phát sinh trong năm nay, khiến chi phí tài chính quý 2/2025 tăng lên khi so sánh tương đối.

Chi phí bán hàng là 457 triệu đồng, giảm tới 91% so với mức 5,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. ﻿﻿Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giá trị -12 tỷ đồng do khấu hao tài sản cố định trong kỳ -28 tỷ đồng.

Kết quả, POM lỗ sau thuế 170 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 280 tỷ đồng được ghi nhận trong cùng quý năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp của Pomina và là quý 12 liên tiếp lỗ trên 100 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.491 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm lỗ 330 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 505 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Tính đến ngày 30/6/2025, POM lỗ lũy kế hơn 2.868 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt 9.498 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 5.724 tỷ đồng, đây là chi phí mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng dự án lò cao, lò EAF luyện phôi thép công suất 1 triệu tấn/năm tại KCN Phú Mỹ.

Tổng nợ phải trả tại cuối quý 2 là 9.502 tỷ đồng. Do lỗ lũy kế, vốn chủ sở hữu của công ty đã âm 4,1 tỷ đồng.