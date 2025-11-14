Đà Nẵng chuyển đổi hộ khoán, VNPAY hỗ trợ hóa đơn và thanh toán số

Trọng tâm hợp tác: Chuyển đổi "hộ khoán" và cung cấp bộ giải pháp số toàn diện

Hưởng ứng Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thuế Đà Nẵng, đại diện các ngân hàng đối tác, lãnh đạo 10 Chi cục Thuế khu vực và nhiều doanh nghiệp công nghệ. VNPAY tham dự với vai trò đối tác cung cấp giải pháp số, đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa công tác quản lý.

Theo thỏa thuận, trọng tâm việc hợp tác nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Sự đồng hành này tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi, sẵn sàng áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 01/01/2026, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực mới về hóa đơn, chứng từ điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, VNPAY mang đến bộ đôi giải pháp VNPAY-INVOICE (Hóa đơn điện tử) và VNPAY-CA (Chữ ký số) hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự động hóa việc xuất hóa đơn tuân thủ theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP chuẩn hóa nghiệp vụ kế toán, giảm tải vận hành thủ công và chi phí lưu trữ.

Song song đó, các giải pháp thanh toán số như Cổng thanh toán, VNPAY-QR, VNPAY SmartPOS, PhonePOS hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý giao dịch nhanh chóng, an toàn. Với giải pháp VNPAY-QR cho phép người mua thanh toán từ nguồn như: tiền tài khoản, thẻ quốc tế và ví điện tử, mang đến trải nghiệm thuận tiện và linh hoạt, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng doanh thu nhờ tiếp cận cả khách nội địa và quốc tế.

Trọn gói bộ sản phẩm thanh toán và chuyển đổi số từ VNPAY

Đặc biệt, VNPAY hiện đang triển khai gói ưu đãi đặc thù dành riêng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Đà Nẵng: Miễn phí 30.000 hóa đơn điện tử, 3 năm gói chữ ký số HSM và tặng loa thông báo giao dịch. Nhờ bộ giải pháp tích hợp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể vận hành liền mạch từ thanh toán đến xuất hóa đơn, đồng thời áp dụng chuẩn mực mới về chứng từ điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả.

VNPAY tiên phong công nghệ, tạo đòn bẩy giúp ngành Thuế chuyển đổi số toàn diện

Sự hợp tác chiến lược giữa VNPAY và Thuế TP. Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh áp dụng mô hình kê khai, nộp thuế hiện đại, đồng thời triển khai thanh toán không tiền mặt và các giải pháp số trong quản lý nghiệp vụ thuế. Qua đó, người nộp thuế sẽ được trải nghiệm quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn, giảm thiểu thủ tục thủ công và rút ngắn thời gian vận hành.

Bên cạnh đó, VNPAY khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển các giải pháp thanh toán và dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy nền kinh tế số tại Đà Nẵng, tạo nền tảng vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo trên phạm vi quốc gia.

Chia sẻ về chiến lược đồng hành cùng ngành Thuế, đại diện VNPAY nhấn mạnh: "Chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai là bước thay đổi lớn, đòi hỏi sự đồng hành thực chất giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ. Với bộ giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số và thanh toán số, VNPAY mong muốn giúp hộ kinh doanh tại Đà Nẵng dễ dàng thích ứng, giảm chi phí vận hành và minh bạch hơn trong quá trình kê khai thuế. Đây cũng là cách chúng tôi góp phần hiện thực hóa mục tiêu số hóa toàn diện mà ngành Thuế đang hướng tới".