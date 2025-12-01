Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng công bố nhiều quyết định nhân sự chủ chốt

01-12-2025 - 11:13 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 1-12, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, được phân công giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Phó  trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng thời được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động đến UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Các quyết định có thời hạn 5 năm.

Đà Nẵng công bố nhiều quyết định nhân sự chủ chốt- Ảnh 1.

Các nhân sự mới được bổ nhiệm nhận quyết định và hoa chúc mừng. Ảnh: Anh Phú

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo trong công tác tham mưu về xây dựng Đảng, công tác tổ chức – cán bộ và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm phát huy hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Theo B. Vân

Người Lao động

Từ Khóa:
Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tín hiệu tích cực về PMI của Việt Nam trong tháng 11

Tín hiệu tích cực về PMI của Việt Nam trong tháng 11 Nổi bật

Thủ tướng chỉ ra 6 'điểm nghẽn' của logistics Việt Nam

Thủ tướng chỉ ra 6 'điểm nghẽn' của logistics Việt Nam Nổi bật

Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, đề nghị doanh nghiệp lớn giảm phát thải

Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, đề nghị doanh nghiệp lớn giảm phát thải

11:05 , 01/12/2025
Chính thức thi công hạ tầng kỹ thuật TTTM Aeon hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô 20.000 m2 tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chính thức thi công hạ tầng kỹ thuật TTTM Aeon hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô 20.000 m2 tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

10:59 , 01/12/2025
Cầu dây văng 11.000 tỷ đồng, nối với "mỏ vàng" tương lai ở thành phố giàu nhất Việt Nam

Cầu dây văng 11.000 tỷ đồng, nối với "mỏ vàng" tương lai ở thành phố giàu nhất Việt Nam

10:39 , 01/12/2025
Đóng điện đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm

Đóng điện đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm

10:14 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên