Đà Nẵng định giá lại đất một phần siêu dự án Cocobay

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa phát thông báo mời các đơn vị tham gia tư vấn xác định giá đất đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire (phân khu số 2, phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn).

Theo kế hoạch, việc tư vấn nhằm xác định giá đất tại thời điểm tháng 5-2009 theo quy hoạch được phê duyệt năm 2011 làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh. Gói thầu có giá trị hơn 369 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên.

Dự án Cocobay Đà Nẵng

Dự án The Empire (Cocobay Đà Nẵng) do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 11.000 tỉ đồng.

Năm 2017, một phần dự án được khai thác, song đến năm 2019, chủ đầu tư tuyên bố không thể trả lợi nhuận cam kết cho khách hàng condotel, khiến dự án rơi vào đình trệ.

Tháng 5-2024, Thành Đô báo cáo UBND TP Đà Nẵng và Sở Xây dựng về kế hoạch tái khởi động dự án. Doanh nghiệp cho biết đang gấp rút triển khai các hạng mục, với lộ trình thi công trải dài từ cuối năm 2024 đến 2029, trong đó hạ tầng và cảnh quan toàn khu dự kiến hoàn thành tháng 12-2024, còn tòa tháp Cocobay Tower dự kiến bàn giao vào tháng 1-2029.