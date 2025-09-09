Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 14.000 nhân lực vào guồng sau ‘tối hậu thư’ của Thủ tướng

09-09-2025 - 14:19 PM | Bất động sản

Hiện, 12/15 gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức thi công cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 14.000 nhân lực vào guồng sau ‘tối hậu thư’ của Thủ tướng- Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi kiểm tra thực tế công trường thi công và làm việc với các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Tại dự án, đoàn công tác của Phó Thủ tướng đã kiểm tra thực tế công trường thi công gói thầu đường cất hạ cánh (đường băng) thứ 2, Sân bay Long Thành giai đoạn 1 và gói thầu thi công công trình nhà ga hành khách.

Sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam. Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3 cho biết, trong hơn 3 tháng qua, thời tiết trên công trường chuyển biến bất lợi khi mùa mưa đến sớm hơn khoảng một tháng so với dự kiến.

Riêng trong tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài, liên tục gần 20 ngày mưa với lượng mưa lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác thi công, làm gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như: Tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường…

Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 14.000 nhân lực vào guồng sau ‘tối hậu thư’ của Thủ tướng- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác thi công đường băng thứ 2.

Dự báo trước được tình hình bất lợi, ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu chủ động điều chỉnh kế hoạch, biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, lấy lại phần tiến độ đã chậm, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

Chính vì vậy, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, hiện nay, 12/15 gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức thi công cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tổng giá trị sản lượng của Dự án Thành phần 3 đến nay đã đạt hơn 44.000 tỷ đồng, đạt hơn 55% so với giá trị hợp đồng đã ký.

Trên công trường, liên danh các nhà thầu hiện đang huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 14.000 nhân lực vào guồng sau ‘tối hậu thư’ của Thủ tướng- Ảnh 3.

Công nhân lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chủ đầu tư ACV đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025 theo như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, gói thầu xây dựng đường băng thứ 2, dù được khởi công sau nhưng cũng phải cơ bản hoàn thành vào thời điểm trên.

Hiện nay, trong khu vực thi công dự án đã không còn các vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như mặt bằng. Chính vì vậy, mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là không thay đổi. Đơn vị nào làm chậm, dù chỉ một ngày cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV, tỉnh Đồng Nai phải rà soát lại tiến độ các dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Cùng với đó, phải đảm bảo chất lượng công trình.

“Dự án Sân bay Long Thành phải làm nhanh nhưng không được làm ẩu, phải đảm bảo chất lượn... Sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao thì đội ngũ quản lý, vận hành không thể chỉ đạt tiêu chuẩn 1 sao mà cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

