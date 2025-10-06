Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng lập tổ công tác chuyên trách vụ tranh chấp tại dự án New Danang City

06-10-2025 - 16:27 PM | Bất động sản

Thanh tra Đà Nẵng đã lập tổ công tác đặc biệt để trực tiếp tiếp dân, xử lý tranh chấp tại dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh.

Ngày 6-10, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Tranh chấp giữa khách hàng tại dự án New Danang City với chủ đầu tư là Công ty Phú Gia Thịnh xảy ra nhiều năm qua

Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Huỳnh Duy Phúc – Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Tổ trưởng. Các thành viên khác là lãnh đạo, thanh tra viên thuộc các phòng Thanh tra 3, 4, 5 và 6.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai tiếp công dân, xử lý đơn thư, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa Công ty Phú Gia Thịnh và khách hàng.

Các hoạt động này sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra thành phố và Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác được quyền sử dụng con dấu của Thanh tra thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết vụ việc đang được dư luận quan tâm. Dự án New Danang City, do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, thời gian qua đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, bàn giao đất, nhà.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng khẳng định, quá trình xử lý sẽ được tiến hành công khai, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các bên liên quan để sớm có kết quả, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước.

Theo Hải Định

Người Lao Động

