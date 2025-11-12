Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng thanh lý 5 ô tô công, giá 15 triệu đồng/chiếc

12-11-2025 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đà Nẵng tổ chức thanh lý 5 ô tô công nhãn hiệu Toyota Hiace đã hết niên hạn sử dụng

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo tổ chức bán thanh lý tài sản theo phương thức niêm yết giá đối với 5 xe ô tô khách đã hết niên hạn sử dụng, không còn được phép tham gia giao thông.

Theo thông báo, 5 xe ô tô hiệu Toyota Hiace, sản xuất từ năm 1999 đến 2003, giá bán dao động từ 14,8 triệu đến 15,2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đà Nẵng thanh lý 5 ô tô công, giá 15 triệu đồng/chiếc- Ảnh 1.

TP Đà Nẵng đang thông báo thanh lý 5 ô tô công đã hết niên hạn sử dụng

Đây là các tài sản nằm trong danh sách xe ô tô thu hồi thực hiện tổ chức thanh lý theo quyết định ban hành vào tháng 9 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Các xe này trước đây thuộc quản lý của Bệnh viện Da liễu; Trung tâm y tế huyện Hoà Vang (cũ), Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo - Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Nhà khách UBND thành phố, Trường THPT Lê Quý Đôn.

Thời gian xem tài sản và hồ sơ liên quan diễn ra trong giờ hành chính từ ngày 10 đến 17 giờ ngày 14-11 tại trụ sở Sở Tài chính, Trung tâm hành chính thành phố, đường Trần Phú.

Cuộc bán niêm yết giá sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 19-11 tại Sở Tài chính thành phố. Việc lựa chọn người được quyền mua tài sản được thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc bán và có biên bản xác nhận giữa các bên liên quan.

Hồi tháng 4, UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 10 xe ô tô công dôi dư, với giá khởi điểm dao động từ hơn 14 triệu đến hơn 470 triệu đồng. Việc bán xe công dôi dư nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công và tăng nguồn thu ngân sách. 

Theo B. Vân

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách vượt 379.000 tỷ đồng

Xuất nhập khẩu bứt phá, thu ngân sách vượt 379.000 tỷ đồng Nổi bật

Đà Nẵng muốn là gì trên bản đồ thế giới?

Đà Nẵng muốn là gì trên bản đồ thế giới? Nổi bật

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

16:00 , 12/11/2025
Bên cạnh đất hiếm, Việt Nam có thêm kho báu khác cả thế giới thèm khát, một tỉnh miền Trung nắm 1 triệu tấn

Bên cạnh đất hiếm, Việt Nam có thêm kho báu khác cả thế giới thèm khát, một tỉnh miền Trung nắm 1 triệu tấn

15:56 , 12/11/2025
Thần tốc: Vingroup sắp khởi công siêu dự án 18 tỷ USD lớn nhất lịch sử tập đoàn

Thần tốc: Vingroup sắp khởi công siêu dự án 18 tỷ USD lớn nhất lịch sử tập đoàn

15:32 , 12/11/2025
Nghị quyết 68: Mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoàn toàn khả thi

Nghị quyết 68: Mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoàn toàn khả thi

15:00 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên