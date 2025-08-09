Đà Nẵng thu hồi một phần dự án Hòn Ngọc Á Châu 4.800 tỷ đồng "đắp chiếu" hơn 1 thập kỷ để làm công viên

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn, trên phần diện tích thuộc Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu – một dự án bị "đắp chiếu" đã lâu.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ký phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng (thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm C, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Về nội dung và quy mô đầu tư, đầu tư các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu có diện tích khoảng 12ha (vốn đầu tư 4.800 đồng) được cấp giấy chứng nhận từ hơn 15 năm trước.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn triển khai, dự án nhanh chóng rơi vào cảnh hoang hóa. Trước tình trạng đất đai bị lãng phí suốt nhiều năm, từ năm 2018, chính quyền thành phố đã liên tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu đất, nhằm tìm hướng sử dụng hiệu quả hơn.

Trải qua nhiều lần làm việc, chính quyền Đà Nẵng đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi khoảng 2,45ha ở phía nam dự án để làm công viên.