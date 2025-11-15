Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặc sản chỉ có ở miền Tây, cả nước không hiểu vì sao lại "gây nghiện"

15-11-2025 - 09:36 AM | Lifestyle

Món đồ này rất quen thuộc trong mọi gia đình miền Tây.

Người miền Tây từ lâu đã gắn liền với nhịp sống ung dung, hòa mình vào thiên nhiên sông nước. Họ có những thói quen rất riêng: ăn trái cây cùng cơm, dựng nhà theo kiểu "mỗi khu một vẻ", và đặc biệt là mê… nằm võng. Nhắc đến văn hóa miền Tây mà bỏ qua chiếc võng thì đúng là thiếu sót, bởi đây gần như là món đồ hiện diện trong mọi gia đình. Chiếc võng đung đưa không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn gắn bó với ký ức, nếp sinh hoạt và cả tinh thần của người dân miền sông nước.

Nằm võng là thói quen rất quen thuộc của người miền Tây

Ở miền Tây, việc nằm võng được xem là một "trường phái thư giãn" lâu đời, gắn chặt với văn hóa sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu nóng ẩm quanh năm và cảnh quan sông nước rộng lớn khiến việc nằm võng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với ghế hay giường. Hình dung cảnh ruộng vườn bạt ngàn, cây cối xanh mát, đu đưa trên võng dưới bóng cây, nghe chim hót, ngắm cảnh thiên nhiên và hít thở không khí trong lành, mới thấy rõ sức hấp dẫn của thói quen này.

Chính nhờ sự "thiên thời địa lợi" này mà võng là chân ái không thể thiếu trong đời sống người miền Tây. Từ phòng khách, bếp, vườn trong nhà đến sân ngoài trời, mỗi gia đình đều có thể sắm vài chiếc, có loại có chân hoặc chỉ là lưới võng, treo vào cột trụ vững chắc là dùng được ngay. Một lý do khác đến từ việc võng là đồ dùng linh hoạt, dễ di chuyển, gấp gọn khi không dùng, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo không gian sinh hoạt rộng rãi. Với giá thành phải chăng, không khó để một gia đình sở hữu vài chiếc võng và biến chúng thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Võng có thể đặt ở mọi nơi từ trong nhà đến ngoài ruộng vườn. Trung bình trong nhà của người miền Tây phải có đến vài chiếc võng lớn bé khác nhau

Việc nằm võng ở miền Tây "signature" đến mức không chỉ người lớn và trẻ nhỏ mê mẩn, mà ngay cả thú cưng như chó, mèo cũng xem chiếc võng là chỗ quen thuộc của mình. Chỉ cần một ca trà đá mát lạnh, người miền Tây có thể ung dung nằm đong đưa cả buổi mà không thấy chán. Còn các "boss" chó mèo thì cứ xong bữa là tự giác trèo lên võng nằm nghỉ ngơi, cứ như thể đây là đặc quyền dành riêng cho thú cưng miền Tây!

Không chỉ người miền Tây, nằm võng còn là thói quen yêu thích của thú cưng miền Tây!

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

