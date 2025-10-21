Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Giá vàng tăng, người dân mua nhẫn cưới cũng khó khăn

Ngày 21-10, tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng và bất động sản. Trước đó, tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng nêu rõ thị trường vàng diễn biến phức tạp, đề nghị Chính phủ có giải pháp quản lý hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) nhìn nhận vấn đề thị trường bất động sản và thị trường vàng đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng… nhưng việc kiểm soát thị trường bất động sản vẫn chưa theo kịp thực tế, dẫn đến giá nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là giá chung cư tại các đô thị lớn.

Vị đại biểu Quốc hội cho biết các bất cập trên thị trường bất động sản khi giá tăng cao, khiến việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm tay của người thu nhập thấp, thậm chí những người có thu nhập trung bình, thu nhập khá cũng khó tiếp cận nhà ở.

Do đó, đại biểu Thành kiến nghị cần rà soát lại các quy định pháp luật liên quan cũng như điều hành chính sách vĩ mô để bảo đảm thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Liên quan đến thị trường vàng, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho biết dù hệ thống pháp luật đã được ban hành cơ bản, nhưng việc kiểm soát, quản lý vẫn chưa hiệu quả, còn điểm nghẽn. Theo ông Thành, người dân phản ánh chỉ muốn mua nhẫn cưới cũng khó khăn trong thời điểm hiện nay khi giá vàng tăng quá cao, trong khi trước đây điều này không quá khó.

Nhấn mạnh thị trường bất động sản và thị trường vàng là một "thước đo" quan trọng của nền kinh tế, phản ánh xu hướng, sức khỏe và độ ổn định kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành kiến nghị Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát, điều hành, vừa bảo đảm thị trường vàng hoạt động đúng quy luật cung - cầu, vừa giữ cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Theo đại biểu Thành, quản lý tốt không phải là siết chặt giao dịch, mua bán, mà Nhà nước cần là tạo môi trường minh bạch, ổn định để thị trường vận hành tự nhiên, đúng hướng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng dành sự quan tâm đến thị trường vàng, diễn biến giá vàng khi thảo luận tại tổ. Theo đại biểu, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước cũng đang rất "nóng". Đặc biệt là tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị nới rộng lên hàng chục triệu đồng/lượng.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, trước đây chúng ta đã kiểm soát được mức chênh này chỉ 3-5 triệu đồng/lượng, đến nay chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lại tăng lên. Vị đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cho biết giá vàng tăng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, tác động đến giá cả thị trường.

Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng (Nghị định 232 ngày 26-8-2025 - PV) trong đó có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng, nhưng đến nay vẫn chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng. Ông Phạm Văn Hòa kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề này để kiểm soát được giá vàng, tránh ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô.