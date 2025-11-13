Đại diện Bách Hoá Xanh tiết lộ lý do chọn Ninh Bình thay vì các tỉnh lớn để khởi động “Bắc tiến”

Theo kế hoạch của Thế Giới Di Động (MWG), vào cuối tháng 11, Bách Hoá Xanh sẽ chính thức có mặt tại thị trường miền Bắc sau gần 10 năm phát triển tại miền Nam. Đại diện chuỗi bán lẻ này chia sẻ đây không chỉ là bước mở rộng địa lý, mà còn là hành trình đưa mô hình “siêu thị gần nhà – tươi ngon – giá tốt” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Chia sẻ về lý do chọn Ninh Bình làm địa phương đầu tiên trong kế hoạch “Bắc tiến”, đại diện Bách Hoá Xanh cho biết: “Chúng tôi chọn Ninh Bình vì đây là cửa ngõ chiến lược — vừa đủ gần để tối ưu nguồn lực vận hành từ miền Trung, vừa đủ khác biệt để giúp Bách Hoá Xanh hiểu sâu hơn hành vi mua sắm miền Bắc.”

Theo vị này, Ninh Bình sẽ đóng vai trò là “bước đệm chiến lược quan trọng” giúp Bách Hoá Xanh tiến ra miền Bắc một cách bài bản và bền vững.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng miền Bắc một không gian mua sắm gần gũi, đầy đủ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, với cam kết ‘chất lượng là sống còn',” ông nhấn mạnh.

Ở thị trường mới, mô hình cửa hàng của Bách Hoá Xanh được điều chỉnh để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng miền Bắc. Doanh nghiệp cho biết đã chú trọng nhiều hơn vào trải nghiệm khách hàng, mở rộng danh mục hàng hoá đặc trưng vùng miền và bổ sung thêm nhiều sản phẩm cao cấp. Song song, chuỗi bán lẻ này cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng, logistics và đội ngũ vận hành để đảm bảo hoạt động ổn định ngay từ giai đoạn đầu.

Đại diện Bách Hoá Xanh cho biết thị trường miền Bắc được đánh giá rất tiềm năng nhưng cũng có nhiều đặc thù riêng, vì vậy doanh nghiệp không đặt mục tiêu “phủ nhanh” mà hướng đến phát triển bền vững.

“Chúng tôi muốn từng bước xây dựng niềm tin của người tiêu dùng bằng sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý,” vị này chia sẻ thêm.

Tính đến cuối tháng 9/2025, chuỗi Bách Hóa Xanh có 2.290 cửa hàng đang hoạt động, tăng 57 cửa hàng so với tháng 8. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt khoảng 34.400 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Hơn một nửa số cửa hàng mở mới nằm tại khu vực miền Trung, trong đó phần lớn đã đạt lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành và kho vận. Lãnh đạo MWG cho biết, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, hướng tới tốc độ tăng trưởng khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm.

Trước đó, trên fanpage Tuyển dụng Bách Hoá Xanh đã đăng tải thông báo tìm kiếm chuyên viên Tìm kiếm và Phát triển mặt bằng tại khu vực miền Bắc. Động thái này cho thấy doanh nghiệp đã chính thức khởi động kế hoạch mở rộng thị trường ra phía Bắc, sau thời gian tập trung tái cấu trúc và củng cố hoạt động tại miền Nam, đồng thời mở rộng sang miền Trung.

Tại buổi họp nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý II/2025, Chủ tịch MWG, ông Nguyễn Đức Tài, từng nhận định Thế Giới Di Động và Bách Hoá Xanh đang ở hai giai đoạn phát triển khác nhau. Trong khi Thế Giới Di Động tập trung tăng trưởng nhờ chất lượng thay vì mở rộng số lượng, Bách Hoá Xanh vẫn đặt trọng tâm vào việc mở rộng quy mô để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

MWG đặt mục tiêu IPO Bách Hoá Xanh vào năm 2028. Để đạt được điều này, chuỗi bán lẻ cần xử lý lỗ lũy kế và mở rộng doanh thu thông qua hệ thống cửa hàng cùng các mô hình kinh doanh mới. Hiện Bách Hoá Xanh đang thử nghiệm nhiều loại hình cửa hàng khác nhau, từ cửa hàng chỉ bán FMCG, chỉ bán hàng tươi cho đến mô hình compact trong chung cư.

Với quy mô thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam ước tính khoảng 60 tỷ USD, Bách Hoá Xanh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tập trung vào ba trụ cột: tăng trưởng doanh thu, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tối ưu hóa vận hành để nâng cao lợi nhuận, tiến tới mục tiêu niêm yết.



