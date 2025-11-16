Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc

Ngày 15-11, bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) tại Việt Nam - đã đến nhà của ông Trần Hoàng Phương - người bán trái cây ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - để tri ân, cảm ơn về hành động giúp đỡ du khách Hàn Quốc.

Đi cùng đoàn KTO có đại diện chính quyền địa phương là bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc.

Bà Park Eun Jung (thứ 2 bìa phải) trao quà và giấy khen cho ông Trần Hoàng Phương ở Phú Quốc

Bà Park Eun Jung cho biết hành động giúp du khách Hàn Quốc tìm thấy người mẹ đi lạc trong chuyến du lịch hồi 2-11 vừa qua đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Hàn Quốc.

"Hành động giúp người kịp thời của anh Phương vô cùng ý nghĩa. Không chỉ có báo, đài tại Việt Nam đưa tin, mà nhiều trang thông tấn, báo, đài tại Hàn Quốc cũng có đưa tin hàng loạt. Nhiều người dân Hàn bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam, đặc biệt là anh Phương đã không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn" - bà Park Eun Jung bày tỏ.

Hình ảnh ông Phương từ chối nhận 500 USD cảm ơn của du khách Hàn Quốc được nhiều báo đài trong nước và Hàn Quốc đưa tin

Để bày tỏ lòng tri ân, bà Park Eun Jung đã trao tặng ông Phương một phần quà và giấy khen thay cho lời cảm ơn chân thành từ đất nước Hàn Quốc. Đồng thời cho biết Việt Nam hiện là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc, đồng thời Hàn Quốc cũng là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam.

"Chúng tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Phương. Câu chuyện ý nghĩa này góp phần khắc họa sinh động mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn trong cuộc sống thường ngày. Ở chiều ngược lại, KTO sẽ tiếp tục nỗ lực để người dân Việt Nam khi đến thăm Hàn Quốc cũng cảm nhận được niềm vui và sự thân thiện như vậy"- bà Park Eun Jung chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 2-11, ông Phương đang ngồi trước cửa nhà thì một nam du khách người Hàn Quốc hớt hải chạy tới nhờ hỗ trợ tìm người mẹ lớn tuổi vừa bị lạc mất trong chuyến du lịch của gia đình tại Phú Quốc. Ông Phương lập tức lấy xe máy chở vị khách Hàn Quốc đi tìm mẹ, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, ông Phương và vị khách Hàn Quốc đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường.

Để tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông Hàn Quốc lấy 500 USD dúi vào tay ông Phương nhiều lần nhưng ông dứt khoát từ chối.

Ngày 11-11 vừa qua, Chủ tịch đặc khu Phú Quốc đã trao tặng giấy khen cho ông Phương vì đã có thành tích đột xuất trong việc hỗ trợ du khách nước ngoài tìm người thân thất lạc.