Đại gia bán lẻ Thái Lan kiếm 28.900 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng, muốn đầu tư gấp đôi

22-11-2025 - 07:44 AM | Doanh nghiệp

Đại gia bán lẻ Thái Lan kiếm 28.900 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng, muốn đầu tư gấp đôi

Tính đến hết tháng 9/2025, trùm bán lẻ Central Retail đến từ Thái Lan cho biết đang có 43 trung tâm thương mại (mall) tại Việt Nam của thương hiệu GO!, mục tiêu là nâng lên thành 44 vào cuối năm 2025.

Đại gia bán lẻ Thái Lan kiếm 28.900 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng, muốn đầu tư gấp đôi- Ảnh 1.

Siêu thị GO! Đà Lạt

Doanh nghiệp bán lẻ Central Retail của Thái Lan, nổi tiếng với các siêu thị GO!, Big C, vừa công bố kết quả kinh doanh cho 9 tháng đầu năm nay. Doanh thu tại Việt Nam trong thời gian này đạt 35,3 tỷ baht (khoảng 28,9 nghìn tỷ đồng), giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, Central Retail cho biết con số khi tính bằng tiền đồng tăng tới 7%. Tỷ giá biến động khiến cho doanh thu tính bằng tiền baht giảm 6%.

Đại gia bán lẻ Thái Lan kiếm 28.900 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng, muốn đầu tư gấp đôi- Ảnh 2.

Trong con số 35,3 tỷ baht này, thực phẩm (food products) là nguồn thu lớn nhất của Central Retail với 31,6 tỷ baht (25,7 nghìn tỷ đồng).

Ngành hàng công nghệ, gia dụng (hardline) tại Việt Nam, tiêu biểu là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, mang về cho đại gia Thái Lan 3,9 tỷ baht (3,2 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, mặt hàng thời trang kiếm về doanh thu là 7 triệu baht (5,7 tỷ đồng).

﻿Trong quý cuối cùng của năm nay, Central Retail đặt mục tiêu cải tạo siêu thị Big C và "tái" khai trương trung tâm thương mại GO! Thăng Long (ở Hà Nội) và GO! Đồng Nai.

﻿Dù kết quả không cho thấy tăng trưởng, Central Retail khẳng định tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam. Tập đoàn vừa đưa ra kế hoạch 3 năm, thay thế kế hoạch tăng trưởng cũ được đưa ra vào giữa năm nay. Riêng với thị trường Việt Nam, Central Retail sẽ gấp đôi chi phí vốn đầu tư (capital expenditure) so với kế hoạch cũ, nhằm mở thêm 10-12 trung tâm thương mại GO! và 23-25 siêu thị go! trong 3 năm tới cùng mức tăng trưởng trên 10%.

Mục tiêu này gấp đôi kế hoạch cũ là mở thêm 4-6% trung tâm thương mại GO! và 12-15 siêu thị go! cùng tăng trưởng 5-6%.﻿

'Ông trùm' Thái Lan vào nhóm dẫn dầu ngành bán lẻ Việt Nam về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, cùng chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) với 34,4 nghìn tỷ đồng, WinCommerce của Masan (HoSE: MSN) với 28,4 nghìn tỷ đồng.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

