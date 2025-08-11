“Đại gia” dầu khí kỳ vọng hưởng lợi lớn từ siêu dự án 12 tỷ USD Lô B - Ô Môn

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và luỹ kế nửa đầu năm 2025. Cụ thể, riêng trong quý 2, PVS đạt 7.383 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 83% so với quý 2/2024 lên 441 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,3% lên 6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 60%, đạt 223 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 42% xuống còn gần 30 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí liên quan, PVS báo lãi sau thuế hơn 319 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi ròng đạt gần 361 tỷ đồng, tăng 84%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của PVS ghi nhận gần 13.397 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên hơn 619 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 692 tỷ đồng.

Năm 2025, PVS kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 38% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, doanh nghiệp dầu khí đã hoàn thành 79% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng PVS thường xuyên có “thói quen” đặt mục tiêu thấp nhưng kết quả thực tế lại vượt xa kế hoạch. Năm 2024 trước đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 25.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.255 tỷ đồng, tương ứng đạt 161% và 190% kế hoạch đề ra. Với bản kế hoạch 2025, lãnh đạo PVS cũng cho biết, đây là kế hoạch mang tính thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động khó lường và áp lực cạnh tranh gia tăng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2025, quy mô tài sản của PVS đạt 35.721 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền của PVS ghi nhận gần 12.677 đồng, tăng 11% và chiếm hơn 35% tổng tài sản. Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đạt 20.654 tỷ đồng, trong đó nợ vay hơn 1.664 tỷ đồng.

Kỳ vọng hưởng lợi từ "siêu dự án" 12 tỷ USD﻿ Lô B – Ô Môn

PVS là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và là công ty trong nước duy nhất cung cấp tất cả các dịch vụ kỹ thuật dầu khí (trừ dịch vụ khoan). PVS chiếm thị phần áp đảo ở các ngành liên quan, như thị phần dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí, cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng và dịch vụ kho nổi.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán KIS đánh giá mảng xây lắp (M&C) đang dẫn dắt tăng trưởng doanh thu và LNST. Doanh thu của PVS tăng tốt trong quý 2 nhờ khối lượng công việc thi công cao tại các dự án Lô B – Ô Môn và điện gió ngoài khơi (OWF). KIS cũng lưu ý rằng PVS thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao hơn trong nửa cuối năm.

Bước sang quý 3/2025, KIS dự phóng doanh thu của PVS sẽ ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số mạnh, từ 25–50% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi backlog lớn từ dự án Lô B khi các gói thầu đã được trao thầu toàn bộ (full LOA), so với quý 3/2024 trao thầu hạn chế (limited LOA) đến tháng 9.

Từ đó, LNST được kỳ vọng sẽ tăng mạnh 50–100% so với cùng kỳ quý này. Dự án Lô B hiện đang tiến triển với tốc độ khá tốt. PVS cùng đối tác Yinson cũng vừa chính thức trúng thầu và trở thành nhà cung cấp FSO cho Lô B. Về tiến độ các gói thầu mà PVS đang thực hiện, tính đến tháng 6, gói EPCI#1 đã đạt 25,36%, EPCI#2 đạt 55,29%, và EPCI#3 hoàn thành 27% khối lượng công việc tính đến tháng 5. Bên cạnh đó, Phú Quốc POC cũng đã lựa chọn được nhà thầu thi công tuyến ống ngoài khơi, là liên danh Vietsovpetro, PT Timas Suplindo và TOS.