Đại gia Đoàn Đình Sơn ly hôn vợ hoa hậu sau 2 tuần: 13 năm không dám yêu ai, mẹ ruột sốc ngã bệnh

Cuộc hôn nhân giữa người đẹp Nguyễn Cao Thu Vân và doanh nhân Đoàn Đình Sơn năm 2012 từng khiến dư luận xôn xao vì chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tuần. Sau 13 năm, cả hai bất ngờ gặp lại, cùng nhìn lại những đổ vỡ năm xưa và thẳng thắn nói về những nỗi đau còn ám ảnh đến tận hôm nay.

Đám cưới của đại gia Đoàn Đình Sơn và Nguyễn Cao Thu Vân.

Hôn nhân ngắn ngủi 2 tuần

Nguyễn Cao Thu Vân sinh năm 1986, từng là gương mặt sáng giá trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế dành cho người Việt. Người đẹp lần lượt giành danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Los Angeles 2004, Hoa hậu Áo dài Las Vegas 2007, đồng thời đoạt Á hậu 2 và Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Năm 2012, Thu Vân kết hôn cùng ông Đoàn Đình Sơn – doanh nhân có tiếng trong giới, đồng thời là anh trai của Hoa hậu Quý bà Đoàn Thị Kim Hồng. Khi đó, ông Sơn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT một công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và bất động sản tại TP HCM, được xem là một trong những gương mặt nổi bật của giới doanh nhân.

Đám cưới diễn ra ngày 22-10-2012 tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM, quy tụ đông đảo bạn bè, nghệ sĩ và người thân. Nhưng chỉ hai tuần sau, Thu Vân bất ngờ tuyên bố chia tay, biến cuộc hôn nhân thành một trong những “kỷ lục buồn” của showbiz Việt.

Chia sẻ lý do kết thúc chóng vánh, Thu Vân từng nói trên tờ Infonet: "Tôi và chồng mâu thuẫn từ cách ứng xử đến suy nghĩ. Sau đám cưới một tuần, tôi đã nảy sinh ý định muốn chia tay. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Tôi chấp nhận mất danh dự của một đời người con gái để tìm lại bình yên cho mình. Chúng tôi đã quá vội vã và chưa tìm hiểu kỹ về nhau trước khi kết hôn".

Thu Vân và chồng cũ gặp lại, thắp hương xin lỗi tổ tiên.

Gặp lại, xin lỗi và trải nỗi lòng

Sau biến cố, cả hai gần như rút khỏi truyền thông. Mãi đến nay, sau 13 năm, Thu Vân mới quay lại gặp gỡ chồng cũ. Nàng hậu đã đến tận nhà thắp hương bàn thờ gia tiên dòng họ Đoàn để xin lỗi: "Tôi muốn xin lỗi vì những phát ngôn sai lầm năm xưa đã làm ảnh hưởng đến uy tín của anh Sơn và chị Kim Hồng. Đó là lỗi lớn nhất của tôi", cô chia sẻ trên Người Lao Động.

Về phía mình, ông Đoàn Đình Sơn lần đầu thừa nhận những vết thương lòng chưa thể lành: "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ sau 2 tuần, mọi thứ sụp đổ. Người ta nói tôi là người đàn ông bị vợ bỏ nhanh nhất. Đó là nỗi đau tôi khó diễn tả thành lời".

Ông cho biết cú sốc khiến bản thân rơi vào trầm cảm, suốt 13 năm qua không dám mở lòng yêu thêm một ai. Hoa hậu Quý bà Kim Hồng – em gái ông Sơn – cũng tiết lộ, chính ồn ào hôn nhân của con trai đã khiến mẹ bà suy sụp, ngã bệnh.

Sau cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc này, vị doanh nhân trải lòng rằng, nếu có một cơ hội tìm hiểu lại, ông và Thu Vân sẽ đi chậm rãi, không còn vội vàng như năm xưa.