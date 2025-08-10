Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?

10-08-2025 - 07:05 AM | Doanh nghiệp

Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?

Tháng 11/2023, AES thông báo đã đạt được thỏa thuận bán 51% cổ phần của mình tại nhà máy nhiệt điện than Mông Dương 2 ở Việt Nam cho doanh nghiệp Séc Se.ven Global Investments, chỉ còn chờ phê duyệt của cơ quan chức năng Việt Nam.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 ở tỉnh Quảng Ninh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương. Đây là một công ty được thành lập bởi Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) nắm 51%, Tập đoàn Posco Energy (Hàn Quốc) nắm 30% và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) nắm 19%.

Tháng 11/2023, ﻿AES thông báo đã đạt được thỏa thuận bán 51% cổ phần của mình tại Mông Dương 2 cho Se.ven Global Investments, một doanh nghiệp có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Thỏa thuận chờ sự phê duyệt của Chính phủ Việt Nam. Bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát thải carbon thấp của AES, khi AES đang thực hiện các dự án điện khác ở Việt Nam.

﻿Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp một trở ngại lớn, theo báo báo tài chính quý 2/2025 của AES. Cụ thể, công ty cho biết thỏa thuận bán cổ phần sẽ hết hạn vào tháng 11/2025 (2 năm sau). Tuy nhiên, vì thỏa thuận này tới nay chưa hoàn thành nên công ty đã xác định việc bán cổ phần này là không khả thi (nguyên văn: no longer probable).

Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?- Ảnh 1.

Nhà máy Mông Dương 2 được phân loại lại trong báo cáo tài chính của AES thành nhóm "nắm giữ và sử dụng" (held and used), thay vì trước đó ở nhóm "tài sản chờ bán" (held-for-sale).

﻿Tính đến hết 30/6 năm nay, 2 khoản tài chính lớn của nhà máy điện này với AES là các khoản phải thu trị giá 905 triệu USD và nợ 467 triệu USD.

﻿Về phía công ty Séc, doanh nghiệp từng tuyên bố sẽ mua lại phần của AES (Mỹ) và CIC (Trung Quốc), tức là 70% cổ phần. POSCO của Hàn Quốc từng tuyên bố muốn bán cổ phần tại đây nhưng chưa chốt đơn.

﻿Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 có tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD, công suất 1.242 MW bao gồm 2 tổ máy mỗi tổ 621 MW, nằm tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy đã vận hành thương mại từ tháng 4/2015 sau gần 5 năm thi công, dự kiến sản xuất khoảng hơn 7,6 tỷ kWh mỗi năm.

Đây là dự án 100% đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Nhà máy sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành (tức năm 2050). Đây là nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 560 tỷ, được thế chấp bởi dự án của Tập đoàn Hòa Bình

Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 560 tỷ, được thế chấp bởi dự án của Tập đoàn Hòa Bình Nổi bật

Một doanh nghiệp đã nhận hơn 38.000 tỷ đồng cổ tức từ Honda trước thềm Hà Nội sắp bỏ dần xe xăng

Một doanh nghiệp đã nhận hơn 38.000 tỷ đồng cổ tức từ Honda trước thềm Hà Nội sắp bỏ dần xe xăng Nổi bật

3 tập đoàn lớn cùng đề xuất đầu tư xây cầu Cần Giờ

3 tập đoàn lớn cùng đề xuất đầu tư xây cầu Cần Giờ

17:40 , 09/08/2025
92 cán bộ nhân viên Digiworld sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

92 cán bộ nhân viên Digiworld sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

15:53 , 09/08/2025
Tập đoàn hàng không top đầu châu lục tính rót vốn vào Việt Nam, một tỉnh đón cơ hội “vàng”

Tập đoàn hàng không top đầu châu lục tính rót vốn vào Việt Nam, một tỉnh đón cơ hội “vàng”

14:31 , 09/08/2025
Lần đầu tiên nhiều tỷ phú, lãnh đạo DN top 100 thế giới được hưởng ưu đãi chưa từng có ở Việt Nam

Lần đầu tiên nhiều tỷ phú, lãnh đạo DN top 100 thế giới được hưởng ưu đãi chưa từng có ở Việt Nam

14:29 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên