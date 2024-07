Đại gia ngành khí Việt Nam “ôm” lượng tiền mặt khổng lồ, lớn hơn vốn hoá Đức Giang, Vincom Retail, PV Power và nhiều ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV Gas – mã GAS) có đến hơn 43.900 tỷ đồng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) vào ngày 30/6, tăng hơn 3.000 tỷ so với thời điểm đầu năm. Đây là lượng tiền mặt lớn nhất PV Gas từng nắm giữ tại ngày cuối quý kể từ khi hoạt động.

Với số tiền khổng lồ trên, PV Gas đang là "vua" tiền mặt trên sàn chứng khoán quý 2/2024. Để dễ hình dung, 43.900 tỷ còn lớn hơn vốn hoá của hơn 1.500 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, trong đó có cả những cái tên "đình đám" như Hoá chất Đức Giang (DGC), Vincom Retail (VRE), REE Corp (REE), PNJ, PV Power (POW) và nhiều ngân hàng như SHB, TPB, OCB, MSB,…

Nhờ nắm giữ một lượng tiền gửi lớn, PV Gas "ngồi không" cũng bỏ túi hàng trăm tỷ lãi tiền gửi mỗi quý. Trong quý 2 vừa qua, doanh thu tài chính của doanh nghiệp này đạt gần 445 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi. Con số này thấp hơn mức gần 600 tỷ cùng kỳ 2023 chủ yếu do mặt bằng lãi suất thấp hơn. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Gas "bỏ túi" gần 831 tỷ đồng lãi tiền gửi, tương ứng trung bình mỗi ngày lãi 4,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 2, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.052 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.416 tỷ đồng, tăng gần 7% so với quý 2/2023. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.321 tỷ đồng, cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần đạt 53.367 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.960 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và giảm 10% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, "gã khổng lồ" ngành khí Việt Nam đã thực hiên 75% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2024, PV Gas lên kế hoạch thận trọng với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 70.716 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 51% so với thực hiện 2023. Đây là chỉ tiêu lợi nhuận thấp nhất kể từ khi PV Gas niêm yết năm 2012. Kế hoạch thận trọng được xây dựng trên cơ sở đánh giá năm 2024 còn nhiều thách thức.

Trong một diễn biến khác, PV Gas mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2023. Theo đó, tổng công ty sẽ trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 60%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 6.000 đồng. Đây là tỷ lệ cổ tức cao kỷ lục của PV Gas.

Với khoảng gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas dự chi khoảng hơn 13.780 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, hầu hết số tiền (hơn 13.200 tỷ đồng) sẽ chảy về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – công ty mẹ của GAS, hiện đang sở hữu tới 95,76% vốn điều lệ Doanh nghiệp. Thời gian bắt đầu chi trả là từ 14/10 – 29/11/2024.