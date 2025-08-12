Đại gia bất động sản Keppel của Singapore từng công bố bán 70% vốn tại dự án Saigon Sports City cho hai doanh nghiệp Việt vào tháng 9/2024. Doanh nghiệp vừa mới có cập nhật từ tuần trước rằng việc bán này đang chờ phê duyệt từ cơ quan chức năng Việt Nam, dự kiến quý 4/2025 sẽ hoàn thành.

﻿Keppel cũng cho biết sẽ thu về 7.130 tỷ đồng (354 triệu SGD) từ thương vụ, bao gồm bao gồm khoản thanh toán cho 70% cổ phần và khoản hoàn trả khoản vay cổ đông.

﻿Bên mua lại 70% là 2 doanh nghiệp Việt, gồm Công ty TNHH HTV Đại Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinobly. 30% còn lại sẽ tiếp tục được Keppel nắm giữ.

Công ty Singapore cho biết với giao dịch này, phần lãi ròng (net gain) của mình là khoảng 114 triệu SGD (khoảng 2.300 tỷ đồng), đến từ việc thoái vốn và phần tăng giá của 30% cổ phần vẫn nắm giữ tiếp.﻿

Ngoài ra, Keppel cũng có cập nhật về việc ﻿bán cổ phần tại Nam Long (HoSE: NLG). Từ cuối tháng 7, NLG công bố cổ đông lớn là Ibeworth Pte. Ltd - công ty thuộc sở hữu 100% của Keppel Land Limited (Singapore) - đã đăng ký bán toàn bộ hơn 29,4 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 7,64% vốn tại NLG.

Keppel cho biết thương vụ này mang về cho mình 58 triệu SGD. Con số này khớp với giao dịch ngày 24/7, khi Ibeworth Pte. thoái toàn bộ hơn 29,4 triệu cổ phiếu NLG, thông qua phương thức thỏa thuận. Giao dịch này có giá trị khoảng 1.190 tỷ đồng, tính theo giá đóng cửa 40.450 đồng/cổ phiếu.

﻿Keppel bán dự án tại Việt Nam, thu về hơn 13 nghìn tỷ đồng

Báo ﻿cáo tổng kết quý 2/2025 của Keppel cho thấy doanh nghiệp đã bán vốn nhiều dự án ở Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines tính đến hết tháng 7 năm nay, kiếm về 915 triệu SGD.

Trong khoản 915 triệu USD này, phần đến từ Việt Nam là 644 triệu SGD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng. Các dự án ở Việt Nam bao gồm bán 22,6% cổ phần tại Saigon Center Phase 3 giá 98 triệu SGD, 42% cổ phần tại Palm City giá 141 triệu SGD, toàn bộ cổ phần NLG giá 58 triệu SGD, và 30% tại 1 dự án ở TP.HCM trị giá 25 triệu SGD.

Tính đến hết tháng 6/2025, Keppel đang có quỹ đất khoảng 2,1 triệu m2 ở Việt Nam. Phần đất này tương ứng 10.918 đơn vị nhà, trong đó 3.947 đã bán và 6.971 đang chờ bán.