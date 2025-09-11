Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản bán cơm tấm tại chuỗi cơm bò lớn top 3 có hơn 1.000 cửa hàng

Ngày 26/8, tại cửa hàng Roppongi của hệ thống nhà hàng Nhật Bản Matsuya, đã diễn ra sự kiện khai trương thực đơn có món “Cơm thịt heo phong cách cơm tấm Việt Nam”. Món ăn này được đưa vào menu của hơn 1.000 nhà hàng thuộc chuỗi.

Với mong muốn quảng bá món cơm tấm Việt Nam nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã tham dự và tích cực thực hiện vai trò quảng bá, giới thiệu nét đặc sắc của các món ăn Việt Nam. Tại sự kiện, ông vào vai cửa hàng trưởng phục vụ thực khách món cơm tấm Việt Nam tại cửa hàng Matsuya.



Đại diện Matsuya, bà Aya Aoki, cho biết trong quá trình khảo sát thực địa mở cửa hàng tại Việt Nam, đội ngũ công ty đã phát hiện món cơm tấm và bị hương vị của món ăn này hấp dẫn.

Từ đó, Matsuya đã nảy sinh ý tưởng tái hiện hương vị cơm tấm Việt Nam tại Nhật Bản. Vào tháng 4/2025, chương trình bán hàng thử nghiệm đã được tiến hành tại một số cửa hàng được chọn. Nhờ quá trình vận hành thuận lợi và phản hồi tích cực từ khách hàng, Matsuya đã quyết định triển khai món cơm tấm Việt Nam tại 1.112 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác, khẳng định sự thành công của việc đưa một món ăn Việt Nam vào chuỗi nhà hàng lớn của Nhật Bản.



Được biết, Chuỗi nhà hàng Matsuya là một trong 3 thương hiệu gyūdon (cơm bò) lớn nhất tại Nhật Bản, bên cạnh Yoshinoya và Sukiya.

Matsuya được khởi nguồn từ một quán ăn nhỏ do ông Toshio Kawarabuki (sinh năm 1941) sáng lập. Ban đầu, vào tháng 6 năm 1966, ông mở một nhà hàng Trung Hoa tại Hazawa, Nerima, Tokyo.

Vào tháng 7 năm 1968, ông quyết định chuyển hướng, tập trung vào các món cơm bò và set meal, khai trương cửa hàng đầu tiên mang phong cách Matsuya tại Ekoda, Nerima. Đây được xem là cột mốc đặt nền móng cho chuỗi Matsuya ngày nay.



Đến năm 1980, công ty Matsuya Shoji được thành lập để quản lý và vận hành hệ thống nhà hàng, sau đó đổi tên thành Matsuya Foods Co., Ltd. vào năm 1989.

Chuỗi này liên tục mở rộng quy mô, xây dựng nhà máy chế biến tại Saitama (1996) và Shizuoka (2005), đồng thời niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo từ năm 1999 và lên bảng 1 vào năm 2001. Trụ sở chính hiện đặt tại Musashino, Tokyo.

Với định vị là chuỗi ăn nhanh giá hợp lý, phục vụ nhanh chóng và tiện lợi, Matsuya đã phát triển lên khoảng 1.265 cửa hàng trên khắp Nhật Bản tính đến năm 2025, đồng thời mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và mới đây là Hong Kong.



Điểm đặc trưng của Matsuya là phong cách phục vụ nhanh, đơn giản và hiện đại. Thực khách thường gọi món qua máy bán vé tự động, sau đó được phục vụ chỉ trong vài phút. Ngoài cơm bò (gyūmeshi), Matsuya còn nổi tiếng với cà ri Nhật, các set teishoku, bữa sáng và nhiều loại đồ ăn giá rẻ khác.

Một trong những yếu tố giúp thương hiệu này chiếm được cảm tình của khách hàng là việc luôn kèm thêm miso soup miễn phí khi ăn tại chỗ – điều khác biệt so với nhiều đối thủ. Hình ảnh cửa hàng Matsuya với tông màu xanh – vàng đặc trưng, nhiều chi nhánh hoạt động 24 giờ, đã trở thành quen thuộc với người dân Nhật Bản.﻿