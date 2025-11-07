Đại tá, Giám đốc Nhà hát Chèo thương vợ hai kém 12 tuổi thiệt thòi, phải “chịu đựng” chồng

Nam nghệ sĩ là Đại tá, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

NSND Tự Long là một trong những gương mặt gạo cội của làng hài và sân khấu chèo Việt Nam. Anh không chỉ được biết đến là "cặp bài trùng" cùng NSND Xuân Bắc trong các chương trình Táo quân, Gặp nhau cuối tuần..., mà còn là một nghệ sĩ tài năng, gắn bó hơn ba thập kỷ với nghệ thuật dân gian truyền thống.

Sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, Tự Long bén duyên với nghệ thuật chèo từ khi còn trẻ. Với giọng hát ngọt ngào, duyên sân khấu và lối diễn tự nhiên, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong giới nghệ thuật. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận cho những cống hiến bền bỉ và sáng tạo của người nghệ sĩ.

NSND Tự Long là gương mặt gạo cội của làng hài và sân khấu chèo Việt Nam

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Tự Long còn giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, hiện mang quân hàm Đại tá. Ở vị trí lãnh đạo, anh luôn tâm huyết với việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống, đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ. Dưới sự dẫn dắt của anh, Nhà hát Chèo Quân đội liên tục có những vở diễn mới, sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian.

Dù bận rộn với công việc quân ngũ, sân khấu và truyền hình, Tự Long vẫn duy trì lối sống giản dị, khiêm nhường. Ở tuổi 52, nam nghệ sĩ miệt mài làm việc, đều đặn xuất hiện trên truyền hình, trên sân khấu, nhưng trong sâu thẳm, anh xem gia đình là "điểm tựa quan trọng nhất của cuộc đời".

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, nghệ sĩ Tự Long còn là lãnh đạo của Nhà hát Chèo Quân đội

Thành công trong nghệ thuật, được phong hàm đại tá, được khán giả yêu mến, đó là niềm tự hào của bất kỳ người nghệ sĩ nào. Nhưng phía sau hào quang ấy là những đêm diễn xa nhà, là khoảng thời gian anh phải đánh đổi bằng việc ít được ở bên vợ con. Chính vì vậy, Tự Long luôn thấm thía và biết ơn hậu phương - người phụ nữ đã "chịu đựng" và đồng hành cùng anh trong suốt hành trình ấy.

Hôn nhân hạnh phúc bên bà xã thiếu tá kém 12 tuổi

Nếu sự nghiệp của NSND Tự Long được ví như ánh đèn sân khấu rực rỡ, thì cuộc sống hôn nhân của anh lại là gam màu trầm ấm, đầy thấu hiểu và sẻ chia. Sau một lần đổ vỡ, Tự Long tìm thấy hạnh phúc mới bên người vợ hai. Bà xã của anh tên Minh Nguyệt, kém chồng 12 tuổi, hiện đang là giảng viên tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Thiếu tá.

NSND hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Minh Nguyệt

Cặp đôi quen nhau qua công việc, đến với nhau không ồn ào, không toan tính. Sau hơn 10 năm bên nhau, trong đó 8 năm là vợ chồng, họ vẫn giữ được tình cảm bền chặt, đầy tôn trọng và thấu hiểu.

Tự Long thừa nhận, làm vợ của nghệ sĩ "vất vả gấp nhiều lần". Anh tâm sự với Dân trí: "Mình có thể không bắt con chịu đựng, nhưng vợ phải chịu đựng mình - những lúc bực dọc, mệt mỏi, cả khi mình không thể chia sẻ ra ngoài - mà chỉ biết “xả” trong nhà. Bà xã yêu nghệ thuật và luôn chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống. Cô ấy cũng hiểu tôi lắm, bản thân có chuyện gì là cô ấy biết ngay".

Trong mắt Tự Long, vợ là người nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng lại đủ kiên nhẫn để lắng nghe, thấu hiểu và bao dung. Chính sự điềm tĩnh ấy giúp anh giữ được cân bằng trong cuộc sống giữa áp lực công việc và gia đình.

Bà xã Tự Long hiện là thiếu tá, giảng viên tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Trong nhà, Minh Nguyệt là "nóc nhà" đúng nghĩa. Tự Long chia sẻ, anh đi làm suốt nên không thể quán xuyến được việc gia đình, mọi việc lớn nhỏ đều do vợ sắp xếp. Vì thế, đi làm được bao nhiêu, anh cũng đưa hết thẻ ATM cho vợ giữ.

Công việc bận rộn khiến Tự Long ít có thời gian hẹn hò, đi chơi riêng với vợ. Đó là điều anh cho là thiệt thòi lớn nhất của cô. Vì vậy, nam nghệ sĩ chiều theo vợ, mỗi lần đi chơi thường để cô chọn điểm đến.

Cũng như nhiều gia đình nghệ sĩ khác, NSND Tự Long hiểu rằng hôn nhân muốn bền chặt phải có sự nhường nhịn. Vì thế, anh thường là người làm lành trước. Với nam nghệ sĩ, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự chấp nhận và cùng nhau dung hòa.

Dù bận rộn, Tự Long vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Anh kể, mỗi sáng thích tự chở con đi học, tối về dù muộn vẫn gọi điện chúc con ngủ ngon. Nam nghệ sĩ còn tự tay nấu ăn cho cả nhà, khoe các con mê cơm bố nấu hơn cơm mẹ.

Có thể nói, ở tuổi ngoài 50, NSND Tự Long thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi có sự nghiệp thăng hoa và mái ấm giản dị, nhưng hạnh phúc, ấm áp. Trong mắt công chúng, anh là người nghệ sĩ tài năng, đại tá mẫu mực, còn trong mắt vợ con, anh là người chồng, người cha biết sẻ chia, biết yêu thương, và quan trọng nhất luôn trân trọng gia đình.