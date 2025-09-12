Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

12-09-2025 - 08:03 AM | Lifestyle

Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ diễn ra ngày 11/9, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền. NSƯT Quốc Phòng giữ chức Phó Giám đốc.

Ngày 11/9, hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ở Nhà hát Chèo Hà Nội được tổ chức. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền. NSƯT Quốc Phòng giữ chức Phó Giám đốc. Trước đó, anh là Trưởng đoàn 1 tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội- Ảnh 1.

NSND Thu Huyền (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trong một lần tham gia thi giọng hát thiếu nhi, Thu Huyền tình cờ gặp nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội. Nghệ sĩ Văn Hiệp thấy Thu Huyền có giọng hát rất hay nên khuyên chị thi vào Nhà hát Chèo Hà Nội. Thu Huyền nghe lời và trúng tuyển hệ trung cấp chèo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính . Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, giúp nữ nghệ sĩ nhận giải đặc biệt. Năm 1998, cũng với vai diễn Thị Mầu, Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội- Ảnh 2.

Đồng nghiệp chúc mừng tân lãnh đạo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ngoài vai Thị Mầu, nghệ sĩ chèo Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn khác như vai Thị Phương trong vở Trương Viên , vai cô Son trong vở chèo cùng tên, Hoạn Thư trong vở Kiều , nàng Sita trong vở cùng tên. Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các tác phẩm dân ca quan họ như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, vào năm 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong NSƯT trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2017, NSƯT Thu Huyền đảm nhận cương vị Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh nghỉ chế độ. Khi đó, nữ nghệ sĩ nói việc thay NSND Quốc Anh là vinh dự đồng thời cũng là thách thức. Các lãnh đạo nhà hát đều nỗ lực để đưa nghệ thuật chèo phát triển, giúp Nhà hát Chèo Hà Nội ghi dấu ấn rõ nét qua các thời kỳ. Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đầu năm 2024.

NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Mỗi người công tác ở một nhà hát khác nhau, đều ở vai trò quản lý.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc từng phá 13 ngọn núi, chi hơn 2.965 tỷ đồng để xây dựng “bản sao” 1 địa điểm nổi tiếng: Bán vé cao gấp 3 lần “bản gốc” nhưng vẫn nườm nượp khách

Trung Quốc từng phá 13 ngọn núi, chi hơn 2.965 tỷ đồng để xây dựng “bản sao” 1 địa điểm nổi tiếng: Bán vé cao gấp 3 lần “bản gốc” nhưng vẫn nườm nượp khách Nổi bật

Trấn Thành cũng chưa làm được điều này

Trấn Thành cũng chưa làm được điều này Nổi bật

Trái đắng tuổi xế chiều của "tài tử phong lưu nhất Việt Nam"

Trái đắng tuổi xế chiều của "tài tử phong lưu nhất Việt Nam"

07:49 , 12/09/2025
Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

06:50 , 12/09/2025
Từ tuổi 50 phải làm 7 việc này - để khi nghỉ hưu sống nhàn, không còn áp lực tiền bạc

Từ tuổi 50 phải làm 7 việc này - để khi nghỉ hưu sống nhàn, không còn áp lực tiền bạc

06:07 , 12/09/2025
Chi gần 700 triệu mua nhà hoang, chẳng thèm tới xem trực tiếp: Người đàn ông gặp cái kết không ngờ!

Chi gần 700 triệu mua nhà hoang, chẳng thèm tới xem trực tiếp: Người đàn ông gặp cái kết không ngờ!

05:20 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên