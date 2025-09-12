NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Ngày 11/9, hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ở Nhà hát Chèo Hà Nội được tổ chức. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền. NSƯT Quốc Phòng giữ chức Phó Giám đốc. Trước đó, anh là Trưởng đoàn 1 tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trong một lần tham gia thi giọng hát thiếu nhi, Thu Huyền tình cờ gặp nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội. Nghệ sĩ Văn Hiệp thấy Thu Huyền có giọng hát rất hay nên khuyên chị thi vào Nhà hát Chèo Hà Nội. Thu Huyền nghe lời và trúng tuyển hệ trung cấp chèo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính . Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, giúp nữ nghệ sĩ nhận giải đặc biệt. Năm 1998, cũng với vai diễn Thị Mầu, Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

Đồng nghiệp chúc mừng tân lãnh đạo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ngoài vai Thị Mầu, nghệ sĩ chèo Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn khác như vai Thị Phương trong vở Trương Viên , vai cô Son trong vở chèo cùng tên, Hoạn Thư trong vở Kiều , nàng Sita trong vở cùng tên. Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các tác phẩm dân ca quan họ như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, vào năm 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong NSƯT trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2017, NSƯT Thu Huyền đảm nhận cương vị Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh nghỉ chế độ. Khi đó, nữ nghệ sĩ nói việc thay NSND Quốc Anh là vinh dự đồng thời cũng là thách thức. Các lãnh đạo nhà hát đều nỗ lực để đưa nghệ thuật chèo phát triển, giúp Nhà hát Chèo Hà Nội ghi dấu ấn rõ nét qua các thời kỳ. Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đầu năm 2024.

NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Mỗi người công tác ở một nhà hát khác nhau, đều ở vai trò quản lý.