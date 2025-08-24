Đám cưới ái nữ nhà tỷ phú: Quà cưới 257 tỷ nhưng ấn tượng nhất là câu đáp EQ cao của chú rể khi bị nói tham giàu

Đại dịch thời điểm năm 2020 từng khiến nhiều cặp đôi phải thu gọn quy mô cưới hỏi, đặc biệt là giới thượng lưu, các nhà hào môn. Thế nhưng, hôn lễ của Trương Bảo Nhi – con gái tỷ phú ngành giải trí và nội y Hong Kong (Trung Quốc) vẫn trở thành tâm điểm chú ý vì độ xa hoa khó tin. Cho đến tận bây giờ, những hình ảnh của đám cưới sang - xịn - mịn ấy vẫn được chia sẻ và nhắc đến trên MXH.

Ái nữ tỷ phú và chuyện tình với Nam vương hơn 11 tuổi

Trương Bảo Nhi vốn không phải cái tên nổi bật trong giới nghệ sĩ Hong Kong. Sinh ra trong gia đình quá giàu có, cô gần như không phải lao tâm khổ tứ mưu sinh. Cha cô là ông trùm giải trí, đồng thời được mệnh danh là "Vua nội y" của xứ Cảng Thơm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania (Mỹ), Bảo Nhi trở về quê hương và hẹn hò với Viên Vỹ Hào – diễn viên kiêm Nam vương Hong Kong, hơn cô 11 tuổi. Cặp đôi bén duyên từ năm 2017, trải qua 3 năm yêu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngay trước lễ cưới, vợ chồng trẻ đã mua một căn biệt thự song lập trị giá 70 triệu NDT (hơn 257 tỷ đồng) làm tổ ấm. Tuy nhiên, truyền thông tiết lộ đây thực chất là món quà cưới mà cha cô dâu dành tặng cho con gái cưng. Với tiềm lực của một đại gia tầm cỡ, món quà "khủng" này không quá bất ngờ nhưng vẫn khiến công chúng phải choáng váng.

Hôn lễ 2 phần: Truyền thống – hiện đại, đều xa hoa

Ngày 24/11/2020, hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng ở khu Clearwater Bay, Hong Kong. Do dịch bệnh, khách mời bị giới hạn, nhưng sự đầu tư vẫn tinh xảo đến từng chi tiết.

Buổi sáng, cặp đôi thực hiện nghi thức truyền thống với trang phục long phụng. Cô dâu khiến dân mạng bàn tán xôn xao khi xuất hiện với vàng đeo trĩu cổ, kín cổ tay – biểu tượng của những đám cưới "con nhà giàu".

Phong cách hiện đại đơn giản nhưng qua nhiều năm vẫn đẹp xuất sắc

Buổi tối, tiệc cưới hiện đại chỉ có khoảng 100 khách. Không gian được phủ tone trắng kết hợp hoa đỏ, thiệp cưới do nhà thiết kế Sandy nổi tiếng thực hiện, bánh cưới do nghệ nhân Jimmy Osaka chế tác riêng.

Đặc biệt, váy cưới của Bảo Nhi là mẫu đuôi cá hở lưng do NTK quốc tế Viola Chan thiết kế riêng trong suốt 4 tháng. Trang sức đi kèm cũng xa xỉ: cô dâu đeo dây chuyền kim cương trị giá hàng triệu USD, trong khi chú rể diện đồng hồ Klepcys Vertical Tourbillon giá 1,5 triệu NDT (hơn 5,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, đôi trẻ còn nhận được 7 cặp vàng long phụng từ hai bên gia đình như của hồi môn.

Sau lễ cưới, nhiều ý kiến mỉa mai cho rằng Viên Vỹ Hào "ăn may" khi cưới được tiểu thư nhà tỷ phú. Đáp lại, nam diễn viên thẳng thắn: "Một tiền bối từng nói với tôi: 'Này Ben, cậu không tệ đâu. Cậu là Nam vương Hong Kong, là diễn viên tuyến đầu. Cớ gì lại nghĩ mình không xứng với một cô gái giàu có'. Tôi thấy anh ấy nói đúng, tôi đâu có tệ đến mức đó".

Câu nói vừa dứt khoát vừa tự tin đã thay lời khẳng định: để cưới được ái nữ nhà giàu, anh không chỉ có tình yêu mà còn đủ năng lực, sự nghiệp và bản lĩnh để sánh vai cùng vợ.

Dù diễn ra giữa mùa dịch, đám cưới của Trương Bảo Nhi và Viên Vỹ Hào vẫn khiến truyền thông Hong Kong dậy sóng. Một hôn lễ gói gọn trong 100 khách mời nhưng lại cho thấy rõ đẳng cấp giàu sang và tình yêu không hề "lép vế" của chú rể.